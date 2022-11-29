新华社再次连发三条评论：没有一个冬天不可逾越

新华社、《人民日报》、中国央视等中国官媒星期二（11月29日）纷纷发文，强调坚定不移贯彻“动态清零”方针的同时，提出要更精准地防疫。

新华社继星期一凌晨连发三篇评论，表明要坚定不移贯彻“动态清零”总方针后，星期二再连发三篇抗疫相关评论文章，其中一篇题为《没有一个冬天不可逾越》的文章说，坚持就会胜利，春天就在前头。

这篇文章说，一场今冬以来最强的寒潮天气，正在从北到南速冻着中国。近期复杂变化的冠病疫情，让这个冬天似乎变得更冷一些。但“我们不怕寒冬。没有一个冬天不可逾越”。

文章指出，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针是中共中央科学研判国内外疫情形势后提出的明确要求，最大程度上呵护着百姓的生命健康安全。

针对这一波病毒快速传播的特点，中共中央及时进行决策部署，要求以快制快，避免战线扩大、时间延长；要求在隔离转运、核酸检测、人员流动、医疗服务、疫苗接种、服务保障企业和校园等疫情防控、滞留人员疏解等方面采取更为精准的举措；反对和克服形式主义、官僚主义，纠正“层层加码”“一刀切”等做法；要求解决好人民群众实际困难……

文章还说，各地也正在出台措施积极落实中央要求。如，临时管控时间原则上不超过24小时，一些小区出现阳性后封控措施精准限定于单元、且快封快解，严禁采用硬质围挡封堵消防通道、单元门、小区门等。

文章最后强调，每一个中国人都在积极贡献力量。从奋战在一线的医务人员、社区工作者，到接续民生保障的货车司机、快递小哥，再到自觉佩戴口罩、不聚集不聚会不聚餐的人民群众。冬天从来不只有萧条。冬天像孕育着彩蝶的蚕茧一样，孕育着色彩斑斓、鸟语花香、生机勃勃的春天。坚持就会胜利，春天就在前头。

新华社在另外两篇评论文章《“精准免检”也是精准防控》和《抗疫需要耐心、细心，更要有爱心》中提到，核酸检测组织不当也可能带来人员聚集，一些地方公布的涉疫场所涉及到核酸检测点。因此，在科学评估效果的基础上，有针对性地对部分群体“精准免检”，不仅可以减少传播风险，还能有效节约资源。

文章指出，对一些长期居家、行动不便的老人与在家上网课的学生来说，过高频次参加核酸检测既会造成不便，也没必要，更会浪费核酸检测资源。如果没有社会面活动，同时周围又没有感染者和密接者，他们感染冠病病毒的风险并不高。“精准免检”是对这部分人群更好的保护，也有利于集中精力用于真正风险人群的筛查。

文章也提到，疫情对社会生产生活产生一些冲击，面对疫情复杂变化，各地各部门要更加耐心纾解群众的情绪。抗疫斗争具有复杂性、艰巨性、反复性，需要倾听群众心声，耐心解决群众问题，积极主动及时回应社会关切。心理疏导要细心解决老百姓在疫情防控中遇到的具体问题。

此外，中国官媒《人民日报》星期二也发评论文章称，中国坚持走小步不停步，因时因势、审时度势、实事求是对疫情防控措施进行优化和调整，先后出台了九版防控方案和最新的二十条优化措施。 落实第九版防控方案和二十条优化措施，目的正是更好适应疫情防控新形势和病毒变异新特点，用更小的代价在尽可能短的时间把疫情控制在最小的范围，平衡好疫情防控和经济社会发展之间的关系，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，不是放松疫情防控，更不是放开、“躺平”。

文章说，必须充分认识到，第九版防控方案和二十条优化措施二者缺一不可，第九版防控方案是二十条优化措施的前提，二十条优化措施是提高防控科学性、精准性的重要手段，绝不能因为有了二十条优化措施而放松严防严控，也不能因为严防严控而对二十条优化措施再进行“层层加码”“一刀切”或者简单化。

坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施，对疫情防控工作的要求不是变低了，而是更高了。各地区各部门要坚决克服麻痹松懈心理、等待观望心态，坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施，不动摇、不走样，立足于防、立足于早、立足于快，采取更为坚决、果断的措施攻坚，尽快遏制住疫情扩散蔓延势头。

中国央视星期二也发表评论，称要把“三个坚定不移”落实到疫情防控服务管理细节中。

文章写道，针对当前国内外疫情形势，特别是本土疫情持续扩大这一复杂严峻态势，中共中央明确要求疫情防控要坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针。“三个坚定不移”是被中国近三年战“疫”实践反复验证的科学决策、正确选择，各地要坚决贯彻落实，确保彻底打赢当前这场攻坚战。

文章称，从目前疫情防控情况来看，各地各部门要将贯彻“三个坚定不移”落实到疫情防控的全流程特别是服务管理细节中，决不能层层加码或大而化之，更不能顾头不顾尾，对老百姓的急难险重问题置若罔闻，甚至酿成大祸，严重背离以人民为中心的初心。

文章提出，各级党员干部要深入一线、找准问题，及时解决问题；各地各部门要紧盯重点、有的放矢；要有效统筹、合力攻坚。

文章最后写道，要坚决贯彻“三个坚定不移”，始终想人民之所想、急人民之所急，以更加细致、耐心、暖心的服务与管理，坚持第九版防控方案、落实好二十条优化措施，坚决打赢常态化疫情防控攻坚战。

中国本轮疫情多点爆发，防控形势严峻。一些城市罕见出现抗议活动，数以百计的人涌上街头，对防疫封控措施表达不满。北京、上海、南京、杭州等主要城市星期一加大警力部署，高度戒备抗议活动进一步延烧。