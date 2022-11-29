中资地产股大涨 房企融资“第三支箭”料提振信心

中国证监会出台支持房企融资并购的五项措施，被市场称作“第三支箭”。利好消息为饱受疫情困扰的股市注入强心剂，中资地产股周二（29日）早盘劲升，并带动陆港股市上扬。

据彭博社报道，中国恒生国企指数一度上涨3.8%，迈向两周来最大升幅，碧桂园、龙湖集团等地产股涨幅居前。沪深300指数上涨约2%，华侨城、绿地控股领涨。彭博行业研究（BI）中资地产指数和上证房地产指数盘中最大涨幅均在6%上下。部分房企债券周二延续涨势，碧桂园境内外债券普涨，公司2023年到期境内债、2024年到期美元债都迈向6月以来最高价。

中国证监会的五项措施包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资等，分析认为此次“第三支箭”的快速落地将对地产行业信心有明显提振、板块估值将得以修复，同时更有利于A股上市公司。此前中国已在银行信贷、债券融资等方面给予地产行业支持。

本月以来，BI中资地产指数已上涨约60%，势将创下纪录最大的月度升幅，远超陆港两地主要股指。

周二除了地产股表现抢眼之外，A股市值最大的贵州茅台一度上涨近4.5%，对上证综指的贡献最大，该指数盘中回到3100点之上。茅台此前公告称，拟实施每股21.91元（人民币，下同，4.19新元）特别分红，控股股东分红资金将用于增持。