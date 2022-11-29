极寒天气造成新疆阿勒泰市七名工人遇难

中国新疆阿勒泰市人民政府周一（28日）深夜发布通报，极寒天气导致当地一工地七名工人遇难。

据中国央视新闻报道，新疆阿勒泰市人民政府通报，11月20日以来，当地遭受近10年以来最强区域性寒潮天气，出现大风、暴雪、降温等极端天气过程。11月26日23时许，阿勒泰市公安局接到报警称，国道G217线阿布公路第一合同段总承包部K58场站八名工作人员，因极端灾害天气走失，请求救援。

11月27日11时10分许，警方陆续将走失的八名人员找到并立即送往医院救治，其中，一人生命体征平稳，七人不幸遇难。

通告介绍，因工程施工暂停，工人准备返乡，项目施工单位遂安排将场站内部14名工人转移至阿拉哈克镇。11月26日19时许，该场站14人分乘两辆车前往位于距K58场站约4公里外的阿拉哈克镇。车辆出发后，因受极端天气影响，在场站至G217国道路段均遭遇陷车，前车经自救后，于21时30分许到达阿拉哈克镇。

后车一行八人于19时10分许出发，在离开场站约500米处遭遇陷车，长时间未能解困。车上人员与领队电话商议后，决定弃车携带行李徒步返回场站。据场站负责人介绍，20时30分许该区域天气变化异常加剧，风力逐渐增大，气温骤降，车辆灯光能见度不足三米，风吹雪造成部分路段积雪厚度达一米以上，大风、暴雪、寒潮极端天气叠加，导致工人徒步返回场站时因迷路而走失。