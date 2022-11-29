高雄市长陈其迈：民进党输了要检讨 互相指责不会进步

台湾执政党民进党在上周结束的九合一选举中惨败，党内抓战犯声四起，连任成功的民进党籍高雄市长陈其迈强调，“选输就输了，就要认了，就要检讨”，互相指责，党不会进步。

综合《自由时报》和《联合报》报道，对于此次民进党惨败，陈其迈认为要诚实面对问题，哪边做得不好，做得不好的地方要谦卑倾听民意，这段时间不管候选人或竞选团队 ，都应把别人的批评，当成是进步动力，诚恳的倾听民意。

他强调，选票已经很清楚，民进党这次选得不好，一定有做得不好的地方，或竞选过程有什么值得检讨的地方，这是民主实践过程里，讲得非常清楚的事情 ，还是好好的谦卑地回应民意需求。

被问及怎么看台北在抓战犯，陈其迈说，诚实面对问题比较重要，“不能因为一场战役而输掉整个战争，未来马上又补选，接下来又有总统大选，民主就是这样一次又一次藉由政党竞争，让社会进步、国家更好！”

陈其迈还说，政治本来就是很残酷的，选输就输了，就要认了，就要检讨，假如不检讨，原地踏步，互相指责，党不会进步，民主也不会进步。“怎么样找原因，面对问题，尤其是自身的问题，先检讨自己，才能让党、让台湾的民主更好！”

被问到“接任临时党主席后，会带领党走向什么路线？”陈其迈语带保留说，明天中常会，民进党会决定代理党主席人选，必须尊重党内机制 ，还是要等到明天看中常会，再来谈未来改革方向及代理党主席人选。

民进党九合一选举大败，蔡英文辞党主席以示负责后，外传陈其迈将代理；陈其迈上星期天（11月27日）曾对此回应说，代理党主席就是衔接党务产生新主席，尊重党内机制。

