英首相：中国对英国构成“系统性挑战”

英国新任首相苏纳克警告，中国对英国的价值观和利益构成“系统性挑战”，并批评中国警方拘捕报道中国抗议活动的英国记者。

综合路透社和法新社报道，苏纳克星期一（11月28日）晚上在伦敦市政厅发表首场主要外交政策演讲，形容英中关系的“黄金时代”已经结束，英国对中国的态度需要改变。

本世纪前十多年，英国对中国主要是采取以发展经贸为主的政策，其中卡梅伦政府在2015年与到访的中国国家主席习近平签署了一揽子大型经贸合作协定，开启了中英关系的“黄金时代”。

不过，自从美国特朗普政府对华采取愈发强硬的政策以来，中英关系不断下滑，英国宣布弃用中国科技企业华为的5G设备，也在香港问题上与中国尖锐交锋。

苏纳克星期一在演讲中也说，通过贸易促使中国出现社会和政治改革属于“天真想法”。

“我们认识到中国对我们的价值观和利益构成了系统性挑战，随着中国走向更强大的威权主义，这一挑战将变得更加尖锐。”

不过，苏纳克强调，英国不能忽视中国对全球议题的重要性，包括全球经济稳定、气候变化等，并表明英国不会安于现状，将以务实的态度应对中国。

苏纳克在成为英国首相前，把中国列为全球和英国国内安全的头号威胁，他当时誓言，如果当选英国首相，他一定会遏制中国的影响力。

谈及英国广播公司（BBC）一名记者星期天（27日）在上海报道抗议活动时，遭中国警察殴打，并被拘留数小时后获释，苏纳克强调，媒体必须能在不受限制的情况下报道争议事件，当中包括新疆的人权议题。

BBC星期天发出声明说：“BBC对我们的记者劳伦斯（Ed Lawrence）在上海报道抗议活动时遭受的待遇深表关切。他被捕时遭到警察拳打脚踢，并戴上手铐，之后被扣押数小时后获释。事发时，他是以官方认可的记者身份执行任务。”

中国外交部发言人赵立坚星期一在例行记者会上，回应有关提问时说，BBC的声明与事实不符。根据中国外交部向上海有关部门了解的情况，涉事记者当时未表明记者身份，也未主动出示外国记者证。事发时当地执法人员对现场人员进行劝离，在拒不配合的情况下将他们带离现场。

赵立坚说，中方一贯欢迎外国记者依法依规在华采访报道，并提供大量协助和便利。外国记者在华采访报道期间，应该自觉遵守中国法律法规。

上海市中心乌鲁木齐中路上周末出现群众聚集，悼念新疆乌鲁木齐火灾遇难者，并抗议官方的防疫封控措施，大批记者到场采访。