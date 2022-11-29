摩根士丹利：中国股票2023年前景有望改善

摩根士丹利首席中国股票策略师王滢分析，中国股票可能从2023年开始摆脱波动走势，随着中国政府推进其战略目标和该国宏观经济形势好转，绿色能源和消费品等少数几个类股将表现出色。

道琼斯通讯社报道，在本月初发布的最新中国股票策略报告中，摩根士丹利自2021年1月以来首次上调了中国股票指数的目标位。该投资银行现在对恒生指数和沪深300指数的目标分别是18200点和4140点，意味着比目前的指数点位分别高出约5%和11%。在严格的防疫限制、陷入困境的中国房地产市场和地缘政治紧张局势的拖累下，这两个指数今年都下跌了约25%。

王滢说，最近的一些事态发展正在扭转势头，包括中国政府释放的放松防疫限制措施的信号，对房地产市场的新支持，对人民币走强的预期，以及有关美国检查中国在美上市公司审计底稿的“潜在积极结果”——这是过去一年困扰中国股票的一个关键不明朗因素。

“在我们的基本情境下，我们预计未来12个月存在绝对上升空间”，王滢说，尽管结果的范围“在短期内可能仍然很宽”。

王滢说，在这个世界第二大经济体中，最有吸引力的是那些能够直接受益于中国“自上而下政策红利”的行业。这些行业包括高端制造、信息技术和自动化，所有这些行业都符合中国政府的国家战略发展计划。

摩根士丹利的报告提到，电动汽车制造商蔚来集团、芯片供应商嘉兴斯达半导和工业解决方案供应商国电南瑞位于这些政策红利的潜在最大受益者之列。王滢还称，这些公司“对美国技术或美国收入的依赖程度非常有限”，在美中关系因先进技术竞争而极为紧张的时期，这一点非常重要。

投资者可能会在太阳能玻璃和风力涡轮机制造商等“绿色经济”公司中找到更安全的机会。王滢说，在中国政府削减碳排放目标之际，这些企业享有最高级别的政策支持，而且鉴于全球合作应对气候变化的努力，在2023年“对地缘政治紧张局势不太敏感”。该行选择的企业包括信义光能、福莱特玻璃、隆基股份和天顺风能。

摩根士丹利在2023年的另一个关键交易题材是非必须消费品和服务，这些产品和服务将成为中国放松动态清零政策的主要受益者。体育用品生产商安踏体育、行李箱专业公司新秀丽和餐饮运营商九毛九是该行在这个题材下的选择。

不过，王滢提醒说，复苏之路不会平坦，中国政府的防疫策略存在很大的不确定性，而且中美关系不稳定，使股票风险溢价上升且不太可能很快减弱。

“中国市场的整体波动性已经大幅上升，而且可能会保持这种状态”，她说。“很多这些因素将需要更长的时间来消除和澄清。”