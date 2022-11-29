人民日报评核酸乱象：已到非重典不能止乱之时

中国核酸检测公司近来备受争议，被指责在疫情期间谋取暴利，在加上深圳市核子基因科技有限公司（核子基因）引起民众的广泛质疑。中国官媒《人民日报》发文说，检测乱象已到非重典不能止乱之时。

《人民日报》评论文章指出，核酸检测结果，是中国决定疫情防控措施最直接、最基础、最关键的科学依据。疫情发生近三年以来，从亿万民众到各级政府和国家，都为疫情防控做出了巨大牺牲，付出了无法估算的沉重代价。

随着疫情防控常态化，一批第三方核酸检测公司应运而生。在为疫情防控提供检测支撑的同时，此起彼伏的核酸检测也乱象丛生。

文章提到数个核酸检测造假的案例，称这不仅增加疫情防控的阻力和难度，也严重消减公众对核酸检测的公信力。

文章最后强调：“核酸检测乱象社会公众反映强烈，已经到了非重典不能止乱的时候了！”

上述评论文章星期二（11月29日）下午已无法搜索到。

最近核子基因在微博引起广泛争议。上周兰州市卫健委发布通报，兰州核子华曦实验室工作人员误将个别核酸检测异常人员名单信息录入阴性人员信息包中上传至工作系统，使个别待转运人员健康码显示核酸检测阴性。

而兰州核子华曦实验室系核子基因的子公司。关于核子基因今年迅速注册多家核酸检测公司的话题登上微博热搜。有网民发帖称，“把下雨的权利交给卖雨伞的人，雨还会停吗？”，意指核酸检测公司借疫情渔利。