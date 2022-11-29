神舟十五号载人飞船今晚发射

神舟十五号载人飞船计划于星期二（11月29日）晚上23时08分发射，飞行乘组由航天员费俊龙、邓清明和张陆组成，费俊龙担任指令长。此次任务是中国空间站建造阶段的最后一次飞行任务，在轨交接后，中国空间站将进入长期有人驻留模式。

根据央视新闻客户端报道，神舟十五号载人飞船与空间站组合体交会对接后，中国空间站将以独特造型，即由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱以及两艘载人飞船和一艘货运飞船组成“三舱三船”的组合体，这是中国空间站目前的最大构型，总质量近百吨，将向全世界展现中国载人航天工程的卓越能力。

报道说，神舟十五号、神舟十四号两个乘组6名航天员将在太空“会师”，“面对面”进行在轨交接，是本次任务的首要看点。在轨交接将是未来中国空间站运营期间主要的任务交接模式，相较地面交接更加高效可靠。

在轨交接后，中国空间站将进入长期有人驻留模式。神舟十五号乘组作为空间站完成在轨建造后到访的首个乘组，将开展空间站三舱状态长期驻留验证工作，对航天器运行维护的管理工作量会大幅增加。除日常维护照料空间站外，航天员将完成15个科学实验机柜解锁、安装与测试，开展涵盖空间科学研究与应用、航天医学、航天技术等领域的40余项空间科学实验和技术试验。在轨期间，计划实施3至4次出舱活动，并将首次使用梦天实验舱的货物气闸舱转移物品，航天员的舱外活动范围也更为广泛，将给他们带来更大的挑战。

执行载人飞行任务的长征二号F运载火箭全箭可靠性指标达0.98，安全性指标达0.997。经过不断的技术改进，执行此次任务的长征二号F遥十五运载火箭的飞行可靠性评估结果为0.9895。作为新批次火箭，对比长征二号F遥十四运载火箭，共有45项技术状态变化，进一步提升了火箭可靠性和发射概率，从而更好地为空间站任务服务。此次发射任务后，长征二号F遥十六运载火箭将进入应急救援“值班”状态，执行后续空间站运营阶段的载人发射任务。

