消息：复星拟出售市值约35亿美元的印度制药商

知情人士透露，在接获潜在买家的意向后，亿万富豪郭广昌旗下的复星医药正考虑出售印度制药商Gland Pharma Ltd.。

据彭博社报道，知情人士称，该公司一直在与一位顾问合作，非正式评估对其所持Gland控股权益的意向。因事未公开而不愿具名的知情人士称，处于对这项业务研究初级阶段的有业内公司和收购公司。

知情人士透露，在艰难的融资环境下，复星医药较高的估值预期可能会阻碍潜在交易的达成。知情人士补充说，公司尚未启动正式的出售程序，也不确定相关考虑会形成交易。

复星医药2017年以大约11亿美元从KKR＆Co.等投资者手中收购收购了Gland的74%股权。根据彭博整理的数据，该业务于三年后在孟买上市，首次公开募股规模为8.73亿美元。

Gland股价今年在孟买市场下跌了约54%，市值约为35亿美元（48.1亿新元）。根据公司网站，总部位于海德拉巴的Gland专注于抗生素、肿瘤学和心脏病治疗等方面注射药物的开发，业务遍及约60个国家。

复星医药是中国企业集团复星国际的上市子公司，在复星国际寻求改善自身资产负债状况之际，出售Gland将有助于这家曾经热衷于收购的集团筹集资金。彭博新闻社此前报道，复星国际一直在探索针对若干资产的选项，其中包括法国度假村运营商地中海俱乐部和国内的一些食品饮料业务。