中国招接近尾声，房企在高校的招聘计划仍旧处于收缩状态，与此同时，高校应届生的就业去向也悄然中发生变化。

据第一财经报道，猎聘大数据研究院统计了历届高校应届毕业生搜索的关键词发现，相比2021届、2022届高校应届生，2023届应届生搜索的关键词更多样化，其中一大变化即是2023届应届生更倾向于较为稳定的职业和企业，“老师”和“国企”出现的频次较高。

智联研究院统计的数据显示，2022年三季度，房地产/建筑/建材/工程行业的招聘平均薪酬为9978元（人民币，下同，1913新元），环比下跌2.7%，同比下跌2.3%，薪酬排名第24位，较去年同期的第16位下降了八个名次。薪酬下降的同时，房企的招聘数量也在减少。

与房地产企业普遍缩招不同，有中建系施工单位近年扩大了秋招名额。某中建系公司的HR透露，其所在的公司以中国政府、国央企为主要客户，所以在当前房地产行业下行之时，公司经营受到的影响可以忽略不计，相反，今年4月，公司还在拓展存量建筑改造、光伏等新业务，成立新公司。

随着房地产行业发展的变化，不少地产人选择转型。猎聘大数据显示，2022前三季度，有跨行跳槽意愿的求职者占比为69.19%，其中，房地产行业想要跨行跳槽的人最多，占比21.12%。从房地产人员流动的岗位来看，房地产销售/营销作为该行业一线从业者，最能感知行业的变化，今年前三季度想转型的房地产营销/销售同比增长了68.50%，具有降薪跳槽意愿的房地产营销/销售人才同比增长43.83%。

