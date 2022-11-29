台国防部回应美延迟交付武器：会与美共同努力解决困难

针对美国媒体报道，美国持续为乌克兰提供武器对抗俄军，导致对台军售延迟交货情况加深。台湾国防部发言人孙立方对此表示，有关军售案，俄乌战争、疫情封控等因素，确实会造成一些影响。但台湾军方并不会以此为理由毫无做为，而是会与美方共同努力，审慎严谨的管制、解决所遭遇的困难。

根据中时电子报报道，孙立方还说，目前所有美国对台军售案，均按相关军售程序进行，至于执行中的具体进度，均列为双方机密信息，不会公开对外说明。他还强调，台湾也循国安、外交及国防体系，同步确保各项对美军购案均能如期交运。

据美国《华尔街日报》报道，自今年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，美国已经向乌克兰捐了数十亿美元武器。一些知情的美国政府和国会官员透露，这场战争让国防工业受到考验，影响到美国向台湾提供武器的长期战略。

美国官员称，美国对台军售延迟交货的总值，已从去年12月的140亿美元（192亿新元）增加到187亿美元，包括2015年12月订购的208枚标枪（Javelin）反坦克武器和215枚“毒刺”防空导弹（Stinger）。这些武器尚未交付运抵台湾。

台湾国防部负责军备的副部长王新龙将军上个月要求美国， "如期交付美国卖给台湾的武器"。

