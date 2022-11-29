胡锡进吁不要继续大规模建方舱医院

中国多地上周末发生民众抗议防疫措施的集会后，《环球时报》前总编辑胡锡进发文，“各地不要继续大规模建方舱医院了”，并解释说原因是冠病感染者越来越抵触前往方舱医院。

胡锡进星期二（11月29日）早上在微博发文，建议中国各地不要继续大规模建方舱医院，尤其是如果建方舱医院的目的包括收治全部无症状感染者。

他进一步解释说，感染者越来越抵触前往方舱医院，今后强制无症状感染者包括部分轻症患者去方舱医院得到配合的难度会越来越高，居住条件好一点的人要求居家隔离自愈的肯定越来越多。

“我觉得尊重那些人的愿望允许他们居家隔离是大势所趋。今后进方舱的恐怕是无居家隔离条件自愿去方舱隔离的人，因此，建议各地重新评估大量建方舱医院的必要性，要建也要计算好需求。”

胡锡进也建议把停止或压缩建方舱省下来的钱，用于增加正规医院的床位，特别是重症监护的床位。

胡锡进说：“普通方舱解决不了这个问题，除非是能收治重症病人的高水平方舱。希望各地的筹划要往前看......要知道，防疫形势的变化很快。”

中国正在多地加快修建方舱医院，以应对快速增长的病例。中国国家卫健委医疗应急司司长郭燕红早前介绍，疫情发生以来，中国持续加强定点医院、方舱医院和发热门诊建设，要求二级以上医院要设置发热门诊，加护病房（ICU）床位要达到定点医院床位总数的10％。

中共北京市委宣传部副部长徐和建在上星期五（25日）的疫情发布会上也表明，要强化方舱医院管理及服务保障，坚持底线思维，进一步加快集中隔离场所和方舱医院储备和建设。

在过去这个周末，上海、北京、成都、西安、武汉等中国各大城市，都爆发反对严格防疫措施的抗议活动。