中国卫健委回应“是否重新考虑疫情政策”：一直在研究不断在调整

针对外媒问是否会重新考虑疫情应对政策的问题，中国国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋星期二（11月29日）说，对于防控的措施，中国一直在研究，不断在调整，最大程度保护人民利益，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

有路透社记者在星期二的国务院联防联控机制召开新闻发布会上提问称，考虑到最近个别地方的不满情绪，政府是否会重新考虑疫情应对政策？



米锋回答说，疫情发生以来，中国政府一直根据病毒变异的特点和临床治疗的实践认识，边防控、边研究、边总结、边调整。

他说，针对奥密克戎变异株传播力和致病力的特性，以及重症率、死亡率等情况，包括密切关注国际上一些疫情形势的变化，对于防控的措施，中国一直在研究，不断在调整，最大程度保护人民利益，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

过去几天中国发生民众抗议防疫措施的集会后，多地调整防疫政策。广州多个区取消无社会面活动人员做核酸的要求，乌鲁木齐逐渐恢复疆内疆外航班。不过，中国官媒新华社星期一凌晨连发三篇评论，在题为《“三个坚定不移”是制胜法宝》的评论中，表明要坚定不移贯彻“动态清零”总方针。

新华社星期二再连发三篇抗疫相关评论文章，其中一篇题为《没有一个冬天不可逾越》的文章说，坚持就会胜利，春天就在前头。