专家：捍卫港联系汇率制度可让利率“高出天际”

1983年创建的货币发行局制度背后的设计师、被称作联系汇率之父的格林伍德（John Greenwood）说，如果香港愿意容忍“高出天际”的借贷利率和短期的经济痛苦，那可以捍卫港元与美元挂钩的联系汇率制度。

据彭博社报道，格林伍德说：“愿意让港元利率升到维持固定汇率所需的任何水平，这样做是有代价。但是，汇率波动造成的错位会对国内价格、进口成本和资本市场产生更大的影响。”

对冲基金巨头阿克曼（Bill Ackman）和斯温斯坦（Boaz Weinstein）正在做空港元，试探联系汇率制度并从获利。潘兴广场资本管理（Pershing Square Capital Management）的亿万富豪创始人阿克曼说，联系汇率制度对香港已不再合理。

他参考了库克森（Richard Cookson）的一篇专栏文章。文章提出，维持联系汇率制度需要付出的社会经济代价已经高得难以承受。

格林伍德认为，虽然空头出现的金融环境似乎已经成熟，但这些投机者低估了香港金管局维持联系汇率制度的意愿。这是因为与美元挂钩的区间波动货币仍然是香港与大陆开展业务的最大吸引力，香港不希望放弃。

港元今年大部分时间都处于7.75至7.85联系汇率兑换保证区间的弱端，促使香港金管局入市买入港元，从而推高了借贷成本。三个月香港银行间同业拆借利率(Hibor)目前为5.27%，创下2007年以来最高水平。退出严格疫情防控的漫长过程也对经济构成了冲击，预计今明两年经济滑坡程度将超出预期。

不过，这些低迷迹象未能说服香港改变官方立场：作为对阿克曼言论的回应，香港金管局声明，香港既不需要也无意改变联系汇率制度。

格林伍德说：“只要香港当局维持高利率以吸引资金流，那总会有流动性来对抗这些空头头寸，他们将允许本地利率高出天际，而不是破坏40年的汇率稳定。”

