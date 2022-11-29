中国卫健委：对出具虚假核酸报告等行为坚决严肃处理

中国国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红星期二（11月29日）说，今年以来，北京、安徽合肥等地发现了检测机构存在一些违法违规的问题。下一步，将持续加大监管力度，对于出具虚假检测报告的严重违法行为，坚决依法依规严肃处理。

有记者在中国国务院联防联控机制召开的新闻发布会上提问说，部分民众担心做核酸时容易造成感染，请问如何有效避免检测时的感染风险呢？现在个别地方出现了让居民个人自采核酸的做法，请问这种做法是否值得推广？另外，近期有核酸检测机构因为造假等行为被严肃处理，请进一步回应一下如何进一步做监管？



郭燕红回答说，核酸采样是核酸检测过程中的一个重要环节，因此采样的组织管理和规范操作就非常重要，既要保证采样的质量，同时又要避免交叉感染的风险。

首先，在采样点的现场组织管理方面，要设立清晰的标识，规划好进出的路线，所有的采样人员都能够保证单向流动，同时要明确采样的流程和注意事项，要加强采样秩序的维护，指导公众做好在采样过程中的个人防护。其次，个人在进行核酸检测采样过程中要规范戴好口罩，不聚集，同时与前后的人保持一米以上距离，自觉服从现场工作人员的指引。采样过程中，要等前面的人走后，采样员完成手部消毒以后再上前。同时，在采样的时候，被采样的人员不能够去触碰采样台上的任何物品，采样后还要尽快戴好口罩，迅速离开采样现场。

郭燕红介绍，有的地方尝试以不同的形式开展核酸自采工作，但要特别注意自采核酸的规范性、有效性和安全性，要制定完善的实施方案，同时要做好组织实施，加强技术指导。因为采样的质量规范性和安全性是非常重要的，所以即便是自采核酸，也要保证采样的质量。

郭燕红还说，对于核酸检测工作，卫健委历来严格检测资质的准入和质量控制，不断优化技术规范，同时重点加强对检测机构，包括第三方检测机构的监管。今年以来，北京、安徽合肥、河北石家庄、河南许昌、内蒙古等地卫生健康行政部门都对在检测机构的监管中发现了检测机构存在一些违法违规的问题，而且都进行了严肃处罚。有的违法机构和个人还被追究了刑事责任。下一步，卫健委将持续加大监管力度，对于出具虚假检测报告的严重违法行为，坚决依法依规严肃处理。

