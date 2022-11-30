美出台最新中国军力报告 料解放军对台高压态势将成新常态

五角大楼高级官员在公布美国对中国军事实力的最新评估报告时预计，众议院议长佩洛西访问台湾以来大陆解放军针对当地的高压态势会保持下去。

彭博社引述这位不愿具名的官员说，中国大陆在台湾周围实施的海空军事行动，显然意在威吓和拖垮台湾领导人。解放军的行动包括越过台湾海峡中线。

美国认为没有迹象显示大陆攻台在即，但他们相信中国希望至少在2027年之前具备发动攻势的能力。五角大楼官员称，这也是中国在2049年前成为全球最强军事力量的宏大目标的组成部分。

这位官员说，佩洛西8月之行以来，中国的海空行动还没有恢复到之前较低的程度，表明激进和不安全的行为成了一种新常态。

官员还告诫说，高压态势可能导致2001年4月的美中撞机事件重演。这个被很多人遗忘的事件是时任美国总统小布什面对的第一次重大外交政策危机。

报告称，除了上述持续存在的风险外，中国大陆“可能针对台湾的军事行动有很多选项，伴随着不同程度的可行性和相关风险”，其中包括空中和海上封锁、发起全面两栖进攻，夺取离岛或整个台湾等。

五角大楼星期二（11月29日）向国会提交的中国军力年度报告还凸显，美国对中国不断扩大的陆基、空基和海基三位一体的核打击力量不断扩大感到不安。同时，中国的常规空军“正在迅速追赶西方空军”，常规火箭军部队今年试射的导弹超过了任何其它国家，联勤部队的远程地面支援能力也得到了加强。

五角大楼还说，中国“可能加速了核武库扩张”，并有望在2035年前拥有约1500个核弹头，远高于目前估计的400枚和2030年的1000枚。

同时，中国还在开发新的战力，包括地面激光和太空机器人，以及针对其它轨道物体的增强监控功能。

报告称，中国在2021年继续为固体燃料洲际弹道导弹建造了三个单井发射区，并计划至少增加300个发射井。

虽然中国在继续扩大核武库，但它核弹头数量仍远远低于美国目前的3750枚。