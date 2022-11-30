中共政法委会议：坚决打击敌对势力渗透破坏活动

中国民间对封控不满情绪升温之际，中共中央政法委员会召开全体会议强调，坚决打击敌对势力渗透破坏活动，坚决打击扰乱社会秩序的违法犯罪行为，切实维护社会大局稳定。

中央政法委员会旗下微信公众号“长安剑”星期二（11月29日）晚发文，中央政法委书记陈文清星期一（28日）主持召开中央政法委员会全体会议，中国公安部长王小洪、最高法院长周强、最高检检察长张军出席会议。

会议传达学习中共中央近期决策部署，并强调政法机关要以有力举措贯彻落实党的中共二十大精神，坚决维护国家安全和社会稳定。

这项围绕中共二十大报告涉政法工作部署的会议要求，研究政法机关今后一个时期贯彻落实的任务目标、具体举措，要求全面贯彻中共二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，深入贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，强化底线思维和斗争精神。

会议也要求，加快建设更高水平的平安中国、法治中国，以政法工作现代化保障中国式现代化。

会议强调，要坚持以人民为中心，提高政治站位，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要及时疏导化解矛盾纠纷，帮助解决人民群众实际困难。要坚决打击敌对势力渗透破坏活动，坚决打击扰乱社会秩序的违法犯罪行为，切实维护社会大局稳定。

会议还研究了安全生产工作，强调要推动各地区各职能部门落实安全生产主体责任，全面排查整治风险隐患，坚决防范和遏制重特大事故发生，保障人民生命财产安全。

中国多地在过去这个周末发生民众抗议防疫措施的集会后，北京、上海、南京、杭州等主要城市加大警力部署，高度戒备抗议活动进一步延烧。

与此同时，在中国社交网站上，开始流传指控境外势力参与反封控示威的文章与论点。

例如，一篇题为《颜色革命势力蔓延：多地惊现有预谋的闹事，有境外势力被曝光》的文章就声称，这些抗议活动都有着“欧美式的自由口号、年轻人被鼓动参与、不符合当地群众特征的领头者，港台腔人士”等风格，是典型的“颜色革命”手法。

中共元老任仲夷的孙子、原名任意的网红评论员“兔主席”28日也在微博发文，指北京的抗议行动发生在邻近使馆区的亮马河畔，都是境外人士多或靠近境外人士的地方，全国还有其他地方也出现抗议，关键外媒也都到了现场，“肯定有境外势力参与，内外策应”。