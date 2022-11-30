郑州恢复经营活动和公共交通 无社会面活动人员可免核酸检测

郑州星期二（11月29日）晚召开的疫情新闻发布会介绍，除高风险区外，郑州其他区域解除流动性管理，转入常态化疫情防控。恢复经营活动，公交、地铁全面恢复班次。除高风险区外，长期居家老人、每日网课学生、居家办公者等无社会面活动人员，如无出行需求，可不做核酸检测。

综合澎湃新闻和顶端新闻报道，发布会介绍，郑州有序恢复经营活动。商超、菜市场、理发店等生活必需场所（机构）恢复营业，电影院、图书馆、体育馆、餐饮等场所有序开放，开放场所要落实法人主体责任和疫情防控要求，严格查验48小时核酸检测阴性证明、扫“场所码”、戴口罩，减少人员聚集，严格落实错峰、限流。一周内，KTV、游戏厅、洗浴足浴、美容场所、剧本杀、麻将馆(棋牌室)、网吧等暂不开放。

发布会还说，郑州市社会面当前还存在风险街区，疫情防控“外防输入、内防反弹”任务依然艰巨繁重。市民继续做好自身健康的第一责任人，落实戴口罩、常洗手、勤通风、两米线等良好卫生习惯，非必要不离郑、非必要不跨区域流动。持续做好涉疫公共场所、楼道、高风险区，特别是老旧小区消毒消杀。继续做好对老年人、婴幼儿、孕产妇、基础疾病患者等脆弱人群的服务保障等。

郑州市于11月30日零时起，公交、地铁全面恢复班次，出租车、网约车可出市区运营。居民乘坐公交、地铁、出租车、网约车等公共交通需要查验48小时核酸检测阴性证明和健康码绿码。

发布会还说，郑州市核酸采样小屋（点）恢复正常运行，有乘坐公共交通和出入公共场所需求的人员，需持48小时核酸检测阴性证明。除高风险区外，长期居家老人、每日网课学生、居家办公者等无社会面活动人员，如无出行需求，可不做核酸检测。密切接触者、高风险外溢人员、结束闭环作业的高风险从业人员、入境人员的核酸检测，按照优化防控工作二十条措施执行，重点人员严格按照有关规定执行。