山东拟投资超230亿人民币建方舱医院 发行专项债150亿

山东省共计发行专项债150亿余元（人民币，下同，约30亿新元），用于永久性方舱医院和隔离点建设，近九成项目年内完成主体建筑。

根据《财经》报道，2022年第16至21期的山东省政府专项债券报告中，有119份与方舱医院、隔离点相关的专项债券实施方案。这119份方案是除青岛市之外的山东省辖15个地级市的119个方舱医院、隔离点项目的具体实施方案。

上述15个地级市为济南市、淄博市、枣庄市、东营市、烟台市、潍坊市、济宁市、泰安市、威海市、日照市、滨州市、德州市、聊城市、临沂市、菏泽市。

统计数据显示，这15个地级市以及下辖地区共投资超过230亿元，建设119个方舱医院、隔离点，新增床位超过约20万个。

其中滨州地区、菏泽地区、济宁地区新增床位数量最多，分别为3.53万个，2.85万个，2.08万个。

从山东各地区方舱医院专项债实施方案看，单个隔离房的平均投资额大多高于10万元，硬件条件应该比较优良。

不过，报道指出，除极少数项目，方舱医院建设的土地是免费划拨的。山东省投资的230亿元，大多花在了建筑费用上。当建筑主体完工之后，隔离房间数量会显著增加。但是，如果相应的医疗设备和医护人员不能到位，方舱医院依然无法正常运转，无法充分发挥效力。

同样，在设备配置方面，需要建立医疗信息化系统、病区视频监控系统、必要的医疗设备、药品和器械等。

此外，山东119个项目中，有107个项目的主体建筑会在2022年底前完成。当人员、设备配置到位之后，运营管理问题也会成为关注重点。

