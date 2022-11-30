港府允许外国记者会续租 但租期大减并增加国安条款

香港政府允许近年卷入政治争议的香港外国记者会（Foreign Correspondents' Club）续租，但租约从七年大减至三年，并加入维护国家安全条款。

据《星岛日报》11月30日报道，消息人士透露，香港外国记者会的租约从七年大减至三年。而且现在租用政府物业均会加入遵守香港法例的条款，租客需签署承诺，当中包括有关维护国家安全的法例。

香港政府发言人回复查询时确诊，已向FCC提出以市值租金向其批出为期三年固定期的新租约。而且政府已定下新政策，所有经政府产业署出租历史建筑物的租约年期，不多于三年，并已于新租约内加入保障国家安全的标准条文。

港府发言人还确认，已于新租约内加入保障国家安全和充分保障政府权益的标准条文。

香港的外国记者会位于中环下亚厘毕道二号，属政府物业，前身是旧牛奶公司仓库，现为一级历史建筑。记者会于1982年进驻现址，现在每月缴交约60万元（港元，下同，10.56万新元）租金，租约由政府产业署订立，由2016年1月2日开始，至2023年1月1日届满，为期七年。

外国记者会近年屡被建制派批评，最争议事件莫过于2018年，邀请主张港独的“香港民族党”陈浩天演讲，当时建制派要求政府收回会址，质疑会所毋须公开招标就续租是特权。政府之后公开FCC租约，列明政府有权为改善香港或其他公共目的，终止租约，亦可因物业用作非法或不道德用途而终止租约。

《香港国安法》实施后，外国记者会趋向低调，今年5月暂停举办“人权新闻奖”，现任主席瑞凯德（Keith Richburg）当时解释，一家已停运并被控的传媒机构获多个奖项，倘继续颁奖会“看起来好像在支持违法活动”，瑞凯德表明，他不希望令员工失去工作，他上月向会员发邮件，称港府早前向他保证，当局正积极处理续约申请事宜，他自己对FCC成功续约非常乐观。

香港行政会议成员汤家骅指，续租是正面消息，三年租约是平衡点，一方面是回应建制派的意见，另一方面亦增加震慑力，令FCC好自为之，否则日后难再续租。