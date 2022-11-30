C919大型客机获颁生产许可证

中国民航局星期二（11月29日）向中国商飞公司颁发C919大型客机生产许可证。取得生产许可证是C919大型客机从设计研制阶段到批量生产阶段的重要里程碑，标志着C919大型客机向产业化发展迈出坚实一步。

综合澎湃新闻和“大飞机”微信公号消息，生产许可证是适航当局颁发给飞机制造商的证书，允许飞机依据经批准的质量控制系统，进行持续生产。生产许可证体现一家航空制造企业的生产组织及控制、质量管理和综合管理水平。从原材料控制、供应商管理到生产环节的划分及控制、生产质量管控，再到飞机出厂测试、售后维修维护等，每个细节都必须有章可循、有据可查，航空制造企业应严格按照程序组织各个生产环节，确保安全受控。

民航华东地区管理局于2019年4月1日正式受理了中国商飞公司提交的C919飞机生产许可证申请。2019年7月，C919飞机生产许可审定委员会召开首次会议，审查工作正式开启。

今年11月27日，C919飞机最终生产许可审定委员会议（PCB）决议表明：C919飞机生产许可审定审查组已按照《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21-R4）及《生产批准和监督程序》（AP-21-AA-2022-31R1）相关要求完成了对中国商飞公司质量体系的所有审查工作，确认中国商飞公司质量系统符合CCAR-21-R4要求，同意审查组关于向中国商飞公司颁发C919飞机生产许可证的建议。

此外，民航华东地区管理局消息，C919飞机是中国商飞公司研制生产的150座级国产大型客机，也是继中国商飞公司ARJ21-700飞机后第二款获得民航局生产许可证的国产喷气式客机，其总装生产设施位于上海浦东祝桥。

后续，首架C919飞机将交付中国东方航空集团有限公司，更多的国产大型客机将投入航线运营。