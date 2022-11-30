国民党副主席夏立言：“与大陆对话”跟“坚强军备”双管齐下可保两岸和平

两岸情势持续受到关注，台湾在野党国民党副主席夏立言星期三（11月30日）指出，国民党用“与大陆对话”跟“坚强军备”双管齐下的方式，可以确保两岸和平稳定。

根据联合报报道，身兼台湾对外关系协会会长的夏立言出席该协会主办的“备战？避战？台湾的选择”座谈会致词时指出，最近媒体常讨论两岸会不会打仗、台湾能撑多久等议题，让其感触深刻。他说，马英九政府8年里，两岸非常和平安定繁荣，世界上最容易发生战争热点的讨论皆跳过台海，而现在台海是世界上最可能爆发冲突的热点，“原因大家心知肚明”。

有民众提问国民党的两岸对策，夏立言则回应，这次九合一选举本来是个地方选举，不应该牵涉两岸关系，可是有人曾希望从这方面下手而未遂，选举结果也证明如此。但他预测，2024年大选，这个题目“跑不掉”。

夏立言强调，国民党基本立场很清楚，“我们希望维持现状，可这个现况是有动力的现况，是往前不断进步的”。他提到，国民党之所以有信心维持，在于有政治基础，即九二共识。

对于国民党所构想的两岸政策，夏立言说，两岸关系是可以有合作领域、也有对抗的地方，也有不得不竞争的场域，“我们做法会是如此”。

他说，国民党主席朱立伦在很多场合也讲过“双D战略”，第一是希望跟大陆维持对话（Dialogue）、也准备好坚强的军备（Defense），夏立言强调，“在这种情况下可确保两岸和平稳定”。