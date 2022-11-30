台湾下修明年经济增长预测至3%以下

台湾主计总处星期二（11月29日）公布最新预测指出，考量全球经济降温，下行风险升高，出口动能下滑，将今年经济成长率由3.76％大幅下修至3.06％，此外，预测明年出口将出现四年来首次衰退，因此明年经济成长预测也不保三。

据台湾《工商时报》报道，台湾主计总处召开会议，确认第三季经济成长率仅4.01％，比8月预测4.71％为低，由于全球经济降温，也下修今年经济成长率至3.06％，勉强“保三”。

主计长朱泽民说，让今年经济成长下修的主要原因是世界贸易量减少，出口不如预期所致，本次预测今年出口总额比原预测少了214亿美元，出口趋缓是本次下修经济成长的关键。

综合统计处长蔡钰泰指出，从10月的订单、出口及11月的海关出口数字看来，确实不太好，因此主计总处大幅下修今年出口成长率，由13.51％降至8.73％。

蔡钰泰说，仅出口成长下修，就使得今年经济成长降低了1.8个百分点，所幸随着边境管制放宽，观光客来台，带动了服务输出，加以民间消费回升，才使得今年经济成长率只调降了0.7个百分点。

全球经济走缓，不只影响出口，也影响民间投资，蔡钰泰透露，虽然今年民间投资成长率上修至7.3％，但是相关资料显示，企业投资步调确实有放缓现象，第四季民间投资成长率降至4.45％，下修了1.53个百分点。

出口低迷的情况还会影响到明年，台湾主计总处将明年出口成长下修至-0.22％，创下近四年首度负成长，主计总处介绍，这是由于俄乌战争僵持，国际农工原料价格续居高档，加以各国紧缩货币、中国大陆持续动态清零管控，全球经济下行风险升高所致。

蔡钰泰指出，除了上述这些原因影响台湾出口，美国晶片法案及欧洲类似法案也是削弱明年台湾出口的风险，至于影响有多大？很难量化，他说，这个影响可以概括成两方面，一是运用美国设备、技术生产的高阶晶片不能输出大陆，二是过去大陆向美国采购的晶片，而美国转而下单给台湾生产的商机也流失了，不过，受晶片法案影响，大陆不能生产的若干产品，台湾也可能获得转单的好处。

在明年出口展望不佳的情况下，主计总处将明年经济成长率由8月预测的3.05％调降至2.75％，无法保三，朱泽民表示，从季增年率（saar）的经济成长预测看来，明年第一季1.11％、第二季2.14％，自明年第二季经济可望逐渐回升。