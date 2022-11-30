疑似赵立坚妻子微博账号批评抗议活动被网暴

疑似中国外交部发言人赵立坚妻子的微博账号上星期天（11月27日）连续发文支持中国政府的抗疫政策，并认为中国多地发生的抗议活动是“被带节奏”，遭到网民反对甚至网暴。该账号随后回应说，如果骂她能让大家心里好受些就骂，但请相信祖国和党，国家政策执行到位需要一定的时间。

微博用户“大聪和臭丫头”今年九月底晒出多张与赵立坚的亲密合照，配文“老了我们一起去种地养鱼，最浪漫和最幸福的事就是陪着你慢慢变老​​”，并在11月再次晒出赵立坚切蛋糕的照片，称“祝你生日快乐，陪伴是最真情告白！​​​​​​”网民也在微博下称她为“坚婶”。

上周日多地发生抗议集会之际，“大聪和臭丫头”在发微博称，“坚决支持国家防疫政策执行到位，科学精准防疫，不恐慌，不信谣，不传谣，对不执行者和执行不力者严查严办，杜绝层层加码。防疫靠大家，希望每个人为了家人和自己的健康做好个人防疫。”

她在另一则贴文中还以自己父亲为例，说，“父亲2周前因为心肺衰竭住进ICU, 当地医院两次下达病危通知单，但在我们假期批复后临近出发时我们主动取消了行程，因为我们想到北京疫情严重我们回去会给当地政府防疫造成很大压力也会给当地人民生命安全带来威胁，也非常担心会把病毒带给病重的父亲”，并呼吁“希望各地政府听从国家指挥，认真负责科学精准的防疫，杜绝过度防疫，在任何情况下人民生命第一位，把为人民服务放到第一位。”

在中国抗议活动愈演愈烈后，该账号同天再次在微博发文质问：“是谁在故意造谣惑众带节奏激发人民的愤怒？他们有专业的团队，他们的目的是什么？他们的背后又是谁在指使？中国人民智慧也很团结，你们的阴谋诡计不会得逞！”

许多网民在这几则微博下留言表达愤怒和不满，认为微博内容避重就轻，态度“高高在上”，并说自己“没有被带节奏”，但是希望“不要捂住我们的嘴巴”，还反问“乌鲁木齐的大火是境外势力烧的吗？”

网民同时还发现，今年6月该账号分享在德国出差的悠闲生活，晒出当地人不戴口罩的照片并感叹“平淡而真实的生活”，质问她“什么时候回来与我们共克时艰”。

面对网民的批评和质疑，“大聪和臭丫头”同天再发微博回应说：“如果骂我能让你们心里好受些，你们骂吧，发泄吧! 我知道大家这几年都很不容易,但是请大家相信祖国和党，国家政策执行到位需要一定的时间，为了您和家人的健康做好个人防疫。非常担心年轻人被别有用心的势力带节奏激发矛盾和仇恨。祖国发展到今天不容易，我们要理智和珍惜！青少年是祖国的未来，我坚信你们会越来越强！”

“大聪和臭丫头”星期二在最新一则微博中疑似澄清网络传闻说：“本人在北京工作和生活，跟大家一样排队做核酸，由于工作需求会去境外出差。本人从未有过任何百达翡丽手表，至今佩戴的唯一一块电子表是儿子送的生日礼物。那些人攻击我想达到毁灭他的目的大家都看得很明白。谢谢大家关心。请大家不造谣，不传谣，不信谣。”

