中国11月制造业PMI为48% 经济景气水平总体回落

中国11月制造业采购经理指数（PMI）为48.0%，比上月下降1.2个百分点，低于临界点，制造业生产经营景气水平较上月有所下降。

根据中国统计局网站消息，受国内疫情点多面广频发，国际环境更趋复杂严峻等多重因素影响，中国11月采购经理指数回落，其中制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为48.0%、46.7%和47.1%，低于上月1.2、2.0和1.9个百分点，中国经济景气水平总体有所回落。

11月制造业PMI降至48.0%，连续两个月低于临界点，制造业下行压力有所加大。中国统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读说，一是产需两端继续放缓。11月份，疫情对部分企业生产经营带来不利影响，生产活动有所放缓，产品订货量减少。生产指数为47.8%，比上月下降1.8个百分点，继续位于临界点以下；新订单指数为46.4%，比上月下降1.7个百分点，其中新出口订单指数为46.7%，比上月下降0.9个百分点，制造业生产和国内外市场需求均有所回落。同时，供应商配送时间指数降至46.7%，部分调查企业反映受物流运输不畅和上下游企业生产活动受限等因素影响，供应商交货时间滞后和客户订单减少等情况有所增加。

二是价格指数有所下降。主要原材料购进价格指数为50.7%，低于上月2.6个百分点，制造业原材料采购价格总体水平涨幅收窄；出厂价格指数为47.4%，低于上月1.3个百分点，产品出厂价格总体水平继续回落。从行业情况看，受市场需求走低等因素影响，以生产基础性原材料为主的石油煤炭及其他燃料加工、化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工等行业的两个价格指数回落幅度较大；农副食品加工、有色金属冶炼及压延加工等行业两个价格指数仍位于55.0%以上高位。

三是不同规模企业PMI均回落。大、中、小型企业PMI分别为49.1%、48.1%和45.6%，比上月下降1.0、0.8和2.6个百分点，均低于临界点。调查结果显示，大、中、小型企业反映资金紧张和市场需求不足的占比均有所上升，其中小型企业的占比分别为46.0%和58.8%，比上月上升0.8和1.9个百分点，小型企业生产经营压力更大。

四是市场预期波动加大。生产经营活动预期指数为48.9%，低于上月3.7个百分点，制造业市场预期总体有所回落。从行业看，纺织、化学原料及化学制品、黑色金属冶炼及压延加工、金属制品等行业生产经营活动预期指数均低于43.0%，企业信心不足。

本月制造业景气水平总体有所回落，但仍有部分行业保持扩张，其中农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、医药、电气机械器材等行业PMI和生产经营活动预期指数继续位于景气区间，市场需求保持增长，企业对行业发展较为乐观。

11月非制造业商务活动指数为46.7%，比上月下降2.0个百分点，连续两个月低于临界点，非制造业景气水平走低。

赵庆河解读说，一是服务业景气水平回落。11月份，部分地区受疫情影响较大，市场活跃度降低，服务业恢复有所放缓。商务活动指数降至45.1%，低于上月1.9个百分点。在调查的21个行业中，有15个位于收缩区间，其中道路运输、航空运输、住宿、餐饮、文化体育娱乐等接触性聚集性行业商务活动指数低于38.0%，行业业务总量明显回落。

不过，在“双十一”促销活动带动下，快递需求量明显上升，邮政业商务活动指数升至55.4%，位于较高景气区间；货币金融服务、保险等金融行业均高于57.0%，业务总量较快增长，为服务实体经济发展提供有效支持。从市场预期看，业务活动预期指数为53.1%，其中批发、铁路运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、互联网软件及信息技术服务、货币金融服务等行业业务活动预期指数位于较高景气区间，企业对行业恢复发展保持信心。

二是建筑业继续位于较高景气区间。建筑业商务活动指数为55.4%，连续6个月位于较高景气区间，建筑业总体保持较快增长。其中，土木工程建筑业商务活动指数为62.3%，高于上月1.5个百分点，企业施工进度有所加快。从市场预期看，业务活动预期指数为59.6%，位于较高景气区间，企业对行业发展预期总体保持乐观。

由制造业生产指数和非制造业商务活动指数构成的综合PMI产出指数也有所回落。11月综合PMI产出指数为47.1%，比上月下降1.9个百分点，连续两个月位于收缩区间，表明中国企业生产经营活动总体继续放缓。

