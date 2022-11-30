一组英国议员星期二（11月29日）开始访问台湾，并计划会见台湾总统蔡英文和其他政界人士。此前不久，英国首相苏纳克（Rishi Sunak）说，英中关系的“黄金时代”已经结束。

综合台湾中央社和路透社报道，英国外委会发表声明，委员会成员本周访问台湾，以拜会台湾总统蔡英文和其他高层官员。委员会并将在12月2日举行记者会。

访台之行是英国外交委员会检讨英国对印太地区外交政策的工作之一。英国政府在脱离欧洲联盟（EU）后，已将对印太关系视为经济和外交优先要务。

英国国会外委会主席克恩斯（Alicia Kearns）说：“访问台湾之行早已是本委员会的优先事项。全球安全繁荣所面临的诸多挑战，使得民主国家之间的建设性关系更加重要，一如英国和台湾之间的关系。”

英国外委会官方访团11月29日至12月3日访问台湾，将会见台湾总统蔡英文，拜会行政院长苏贞昌、国安会秘书长顾立雄、经济部、陆委会等，并将与立法院交流。

英国国会外委会原定今年2月访问台湾，但受疫情、首相改选等诸多因素影响数次延期，随后陆续有消息指出，访团预定11或12月成行。

英国国会近来基于国家安全等理由，对北京的立场日益强硬。外委会的访台日期以及此行将如何牵动台英与英中关系，备受瞩目。英国和中国大陆已陷入一些同时出现的外交争执中，包括和台湾有关的争执。