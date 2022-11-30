英媒：马云已在日本居住近半年

英国媒体披露，动向备受关注的阿里巴巴创始人马云据称已在日本东京居住了近六个月，还会定期前往美国和以色列。

据英国《金融时报》报道，了解马云行踪的知情人士称，马云和他的家人已经在日本逗留了近半年，平时还会前往东京郊区的温泉和滑雪场。

这名知情人士称，马云在东京外出时会带着他的私人厨师和保安，但会尽量减少公开活动，保持低调。他的社交活动主要集中在少数几个私人俱乐部，其中一个位于东京银座中心地带，另一个是位于千代田区面向皇宫的丸之内金融区。

据俱乐部会员称，设在银座的私人俱乐部已成为在东京定居或长期逗留日本中国富人的社交中心。

一名参与日本现代艺术领域的知情人士称，马云目前已成为一位热情的收藏家，平时他热衷于画水彩画来打发时间。

还有消息人士称，马云正利用在日本的时间将他的商业版图扩展至可持续发展领域。

报道称，马云在日本的六个月时间里，恰逢日本软银集团历史性地抛售阿里巴巴的长期股权，日本科技集团在今年年初的全球科技溃败中遭受重创。软银集团创始人孙正义是阿里巴巴早期的投资人。

马云2020年10月在上海批评中国监管机构之后，就鲜少露面。去年马云还被发现在西班牙马洛卡岛逗留。去年7月，马云还访问了荷兰的一所大学，学习可持续食品生产。