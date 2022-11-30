中国国企被英排除出核电厂计划

英国首相宣布中英关系“黄金时代”已经结束不足一天，英国政府就将一家中国国企排除出当地的塞兹韦尔C（Sizewell C）核电厂建设项目。

据美国之音报道，中国广核集团（CGN）在位于英格兰东部沙福郡（Suffolk）的塞兹韦尔C核电厂建设项目拥有百分之这20股权。英国商务部在星期二（11月29日）宣布，将会对项目投资6.79亿英镑（11.18亿新元）。

另一个合作伙伴，占一半股权的法国电力集团（EDF）亦会投资同样的金额。英国政府指，这些投资足够让中国广核集团退出计划，包括收购成本、任何应付税项和商业安排，但没有说明中国广核集团投资的价值。

塞兹韦尔C核电站预计最早于2035年开始发电，可以为约600万个家庭供电。英国商务大臣沙普斯（Grant Shapps）说，乌克兰战争令能源价格高企，英国需要更多在境内生产的洁净及可以负担的能源。

他说，英国政府的投资会令英国走向更大的能源自主，越来越少依赖不稳定的国际能源市场。英国将就能源安全立法，保障未来世代的能源供应。

英中双方在2015年的“黄金时代”签署协议，允许中国广核集团参与投资英国核电站。中国广核集团仍然有参与兴建中的欣克利角C（Hinkley Point C）核电站。中方亦有参与第三个名为布拉德韦尔B（Bradwell B）的核电站。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）星期一在伦敦金融地的一场演说中，中国对英国的价值观和利益构成系统性挑战。他直言，“所谓的‘黄金时代’已经结束，那种认为贸易将带来社会和政治改革的幼稚想法也不复存在。”