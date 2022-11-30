沪深交易所严查核酸检测企业IPO 翌圣生物首个被叫停

沪深交易所严查涉核酸检测企业IPO，翌圣生物成为中国首个被叫停的核酸检测企业。

根据南方都市报报道，上交所科创板披露《科创板上市委2022年第98次审议会议公告的补充公告之二》，指出翌圣生物尚有相关事项需要进一步核查，因此取消该公司上市申请的审议。针对相关情况，媒体星期一（11月28日）向翌圣生物方面发送采访邮件核查，截至发稿前，对方未作进一步回应。

报道指出，虽然今年“扎堆”排队IPO的涉核酸检测业务企业多为“卖水人”（即为第三方核酸检测机构提供设备、耗材等）角色，但仍引起监管部门的注意。此前，上交所和深交所接受媒体采访时几乎同步表态：对于涉及核酸检测业务的企业IPO，将重点关注核酸检测相关业务与主营业务的关联性、相关收入的可持续性等方面问题。

公开资料显示，翌圣生物主要从事分子类、蛋白类和细胞类生物试剂研发、生产与销售的公司，严格意义上，翌圣生物是核酸检测机构的原料供应商之一，主要提供核酸检测试剂相关产品。

虽然声称“核酸检测相关收入依赖较少”，但近年来相关业务在翌圣生物占比越来越大，这也许成为其IPO被紧急叫停的重要因素之一。

翌圣生物招股书（上会稿）显示，2020年至2022年上半年，该公司与冠病相关的产品销售收入分别为4614.76万元（人民币，下同，约886.8万新元）、8174.13万元和7689.73万元，占当期营业收入的比例分别为24.77%、25.42%和38.28%。

据了解，“可持续经营能力”是监管部门对核酸检测企业IPO严格审核的重要一点，翌圣生物同样遇到相关情况。

在此前问询中，监管部门着重要求翌圣生物说明冠病相关业务是否可持续、公司是否存在业绩大幅下滑的风险等问题。对此，翌圣生物在回复及招股书（上会稿）中坦言，随着疫情防疫政策的优化调整，终端市场对核酸检测的需求量会不断减少，检测原料市场竞争程度将日益加剧，“公司冠病相关业务可能面临销量减少、利润空间缩小的风险”。

实际上，翌圣生物的核酸检测相关业务已经出现单价大幅下跌的情况。招股书显示，翌圣生物的冠病相关产品的平均销售单价分别为0.58元/rxn、0.46元/rxn和0.14元/rxn。

今年下半年，该公司与冠病相关的产品价格进一步下降，今年第三季度，相关产品的平均销售单价仅为0.10元/rxn。如果结合相关销售收入来看，翌圣生物的冠病检测原料已进入到“以价博量”的阶段，这也可能是部分冠病检测公司要面临的业绩压力。

此外，除了冠病业务可持续性存疑外，翌圣生物的应收账款快速增加。2020年至2022年6月，翌圣生物的应收账款为4581.29万元、7394.03万元和1.27亿元，其中今年上半年应收账款远高于同期净利润3214.55万元。招股书显示，翌圣生物的应收账款中97%账龄为一年内，结合其排名前五的客户来看，这些应收账款排名前四的客户基本有核酸检测业务。

