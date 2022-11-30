桃园市长郑文灿：选举得失成败须坦然面对 彻底检讨

民进党籍桃园市长郑文灿称，每一场选举都是对于各个政党的考验，选举得失成败必须要开诚布公、坦然面对、彻底检讨，这个政党才能够有再起的机会。

据台湾《联合报》报道，民进党上星期六（11月26日）在九合一桃园市长选举落败后，郑文灿连续三天没有公开行程。他星期三早上主持市政会议后接受媒体访问时说，民意始终是要最被尊重的一个从政的基础，对于民意的变化一定要有了解。

他说，例如年轻选民、中间选民在这次选举中选择不投票，或选择要让执政者反省，这个就是必须要去面对、找出原因、找出根源的问题，而不是互相去指责，这是没有必要的。一个政党要经得起考验，每一场选举都是一个试金石。

针对年轻人选择不投票的原因，郑文灿认为，这要留待（民进党）败选的检讨小组好好去讨论，也许可以做更多焦点团体的座谈，让大家看到各家媒体所做的民调跟选举结果有所落差，这些潜在的民意究竟是关切哪些议题，哪些执政的部分没做好，需要调整、需要改变。他认为一个政党要懂得自我修正错误，才能够不断回应民意、有所成长。

他也认为，未来民进党的团队有许多需要面对的课题，大家好好坐下来讨论，形成共识比较重要。

台湾“九合一”地方选举民进党在21个县市中仅获得五个县市，是创党以来最大挫败。总统蔡英文虽辞去民进党主席职位，但党内外都质疑这次主导提名人选的蔡英文是否真的放权，党内更为了抓“战犯”大闹内讧。