中国地方政府前10月卖地收入同比降25.9%

中国各地近日相继公布前10月财政收支情况。受市场低迷影响，多省份卖地收入出现明显下滑。地方政府性基金预算本级收入4万8537亿元（人民币，下同，约9320亿新元），比上年同期下降24.3%，其中，国有土地使用权出让收入4万4027亿元，比上年同期下降25.9%。

根据澎湃新闻报道，截至11月29日，在中国31个省（区、市，不含港澳台）中，至少已有24个省份公布前10月财政收支情况，

从财政收入增长情况来看，已公布数据的省份中，内蒙古自治区、山西省、陕西省、新疆维吾尔自治区等“能源大省”增长较快。

其中，内蒙古前10月一般公共预算收入2436.7亿元，扣除留抵退税因素后（以下简称“同口径”）增长32.5%，按自然口径计算（以下简称“自然口径”）增长24.2%；山西前10月一般公共预算收入2981.0亿元，增长24.3%；陕西前10月一般公共预算收入完成2847.5亿元，同口径增长25.6%；新疆前10月一般公共预算收入累计完成1539.6亿元，按自然口径同比增长11.2%，同口径增长25.8%。

新疆财政厅指出，由于煤炭、石油、天然气等资源类大宗商品价格保持高位运行，资源优势持续转化为经济发展优势，带动资源类、化工类行业企业产销两旺，拉动财政收入快速增长。

随着持续高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济持续恢复，10月，一些地方的财政收入也逐步向好。其中，上海前10月一般公共预算收入同口径增长1.1%，增速由负转正（前9月同口径下降4.4%）。

同时，部分省份还公布了前10月税收收入情况，从其占一般公共预算收入比重来看，浙江、北京等地财政收入质量较高，其中，北京前10月税收收入占比达84.8%。而江西省、广西壮族自治区、青海省等地前10个月地方税收收入占比不足60%。

值得注意的是，受市场低迷影响，多省份卖地收入出现明显下滑。

中国财政部公布的数据显示，今年1至10月累计，全国政府性基金预算收入52166亿元，比上年同期下降22.7%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入3629亿元，比上年同期增长7.3%；地方政府性基金预算本级收入48537亿元，比上年同期下降24.3%，其中，国有土地使用权出让收入44027亿元，比上年同期下降25.9%。

从一些公布了政府性基金预算收入和国有土地使用权出让收入情况的省份来看，多数省份这两项指标下降幅度明显。其中，辽宁省、吉林省、天津市下降幅度较大。

数据显示，1至10月，辽宁全省政府性基金预算收入完成394.2亿元，同比下降60.2%；天津全市政府性基金收入317.9亿元，比上年同期下降67.5%；吉林全省政府性基金预算收入235.4亿元，同比下降69.7%，其中，国有土地使用权出让收入192.9亿元，同比下降72.8%。不过，受近期稳楼市政策等影响，上述降幅较前9月有所收窄。

此外，多地财政继续保持较高支出强度，保障重点领域。如，北京前10月一般公共预算支出完成5946.0亿元，增长6.2%，完成年度预算的83.1%，基本与时间进度保持一致，卫生健康、教育等支出增长均超10%；上海前10月一般公共预算支出完成6634.5亿元，比2021年同期增长10.3%，卫生健康、节能环保、商业服务等重点支出优先保障；浙江前10月一般公共预算支出9530.12亿元，增长12.6%，其中，科学技术支出增长35.1%，卫生健康支出增长39.0%。