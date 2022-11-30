香港高庭星期四处理申请押后审讯黎智英案

香港律政司星期二（11月29日）下午去信高等法院，申请押后壹传媒创办人黎智英涉及《香港国安法》案件审讯，高院将于星期四（12月1日）开庭处理。

据香港《星岛日报》报道，黎智英涉及《国安法》案件预定星期四开审。黎智英先前向高等法院申请聘用英国御用大律师欧文（Tim Owen）抗辩获准，但律政司不服，并上诉至终审法院。

终院星期一拒绝律政司的上诉申请后，特首李家超随即对外公布，将会提请中国大陆全国人民代表大会常务委员会解释《港区国安法》条文。

李家超出席行政会议前见记者，重申只是在汇报《国安法》实行情况的报告中，提到黎智英案，并建议全国人大常委会释法。他得悉中央已收到报告，认为北京中央高度重视并会尽快处理。

李家超说，这次释法是要回答一个问题，就是根据《香港国安法》的立法原意和目的，没有香港全面执业资格的海外律师或大律师，可否以任何形式参与处理危害国家安全犯罪案件的工作。

李家超称，英国御用大律师欧文（Tim Owen）申请参与黎智英案作为其法律代表，在涉《国安法》案件中首次出现，没有先前案例，而香港也有不少具执业资格的外籍大律师，仍是可以参与案件。

他说，已经提出希望可以尽快处理释法，也相信中央会尽快就这事件作出一个决定。他认为得出释法结果后才处理案件是最适合，最能符合案件以及整体法制上的利益。

对于终审法院驳回律政司的上诉许可申请，港澳办星期一晚发出的声明称，法庭用一般审案原则去处理国安案件是对《国安法》的无视。被问到这些说法会否对法官造成压力，以及会否有司法改革，李家超说，无论香港哪一级别的法院，都必然是会按香港的法律原则，以及它们的规则处理，会尊重法庭的处理方法。

李家超称，作为行政长官以及作为维护国家安全委员会主席，当考虑过整体香港在维护国家安全方面的宪制角色和事件的重要性，认为建议释法决定是有需要。他说，这次的建议如获得中央同意而人大作出释法，将会完善整个维护国家安全的法律制度及执行机制，长远来说对维护国家安全更加巩固。