台经济官员：美欧晶片法案或冲击台半导体出口

台湾经济官员示警，美国及欧洲出台的晶片法案将对台湾半导体业者的出口带来直接影响。

据台湾《经济日报》报道，台湾行政院主计总处综合统计处处长蔡钰泰认为，美欧出台的晶片法案对全球半导体供应链调整的影响，将是牵动未来台湾经济情势发展的主要不确定因素之一。而由于半导体是台湾的重点产业，值得密切关注。

蔡钰泰分析，欧美的晶片法案对于台湾产业有直接及间接的影响，当法案限制设备或特定技术不能出口，会直接影响台湾半导体业者出口，若是限制有些项目不得在中国大陆生产，则间接影响业者下单，或是得转移至其他地方生产，甚至客户不一定再对台湾下单。

蔡钰泰说，欧美的晶片法案措施对于台湾厂商未来生产、出口具有不确定性，而半导体又是台湾重点产业，虽然现在难以量化海外晶片法案的影响程度，但这确实是影响台湾经济走势的重要不确定因素之一。

主计总处这次所列四大主要不确定因素，除了上述欧美的晶片法案外，还包括：中国大陆封控措施调整进程对全球经济的影响、各国货币政策与美元走势对国际金融市场的冲击，以及俄乌战争和中东地区地缘政治风险与极端气候等对国际原物料价格走势的影响。

报道称，有别于过往多是地缘政治、主要经济体货币政策走势等大方向议题，这次主计总处特别具体点名欧美晶片法案是影响台湾经济前景的不确定因素之一，相当罕见，显示主计总处也密切关注半导体竞争态势对台湾产业的影响。

此外，主计总处也预测2023年台湾各季经济成长率分别为1.10%、3.96%、3.12%、2.82%。对此，主计长朱泽民指出，明年上半年还有存货调整的压力，但经济成长应可慢慢恢复，“预估从第二季开始逐渐回升”。