民进党中常会拟推高雄市长陈其迈代理主席

民进党上星期六（11月26日）在台湾九合一选举中惨败，台湾总统蔡英文辞去民进党党主席职务。民进党中常会星期三将推举高雄市长陈其迈任代理主席，并成立大选检讨小组。

据台湾《自由时报》报道，民进党中常会星期三将共推代理主席人选，处理嘉义市长选举、立委补选提名，各派系均达成共识推举陈其迈。由于改选党主席攸关2024年总统大选布局，可说是牵一发动全身，接下来由谁接棒比较好，绿营各派系都有不同的意见。

知情人士透露，蔡英文上星期六辞去党主席前曾召集党政高层到官邸开会讨论请辞问题，会中除了决定共推陈其迈代理主席，与会者也提出由派系共推新任党主席、派系共治，避免党魁选举造成内部撕裂，但这项提议仍待进一步讨论。

知情人士称，新潮流、正国会及英系已逐渐聚焦可能竞逐党魁的人选，分别以屏东县长潘孟安、前交通部长林佳龙及前总统府秘书长苏嘉全可能性最高。其中潘孟安担任屏东县长有足够的历练，2024年总统大选党内呼声副总统赖清德声望最高，若由亲赖的潘孟安接任，将有利于后续布局。

不过，民进党内部也有部分人士支持赖清德“亲征”党主席。民进党立委许智杰27日受访时直言，潘孟安、林佳龙、前主席卓荣泰都不错，甚至由赖清德直接担任党主席，也是可能的选项之一。

反对赖清德担任党主席的一方则称，2024年不只有总统大选，还牵涉区域立委及不分区立委提名，新任党魁将面临诸多折冲，过程中可能伤及赖清德的声望，以目前副总统职务来说也不太适合。亲赖清德人士则说，目前仍在盘整各方建议及各种可能，不会这么快定案。

另外，知情人士分析，林佳龙竞逐新北市长虽成绩不理想，但这次民进党整体大败，不至于归咎单一候选人问题。林佳龙是民进党中生代重要人物，曾担任总统府副秘书长、交通部长，若执掌民进党、协助拿下2024年总统大选，对于更上一层楼会是更妥适的布局。

据了解，英系目前能参选党魁的选项中，前副总统陈建仁党龄尚浅、陈其迈必须专心高雄市政，以苏嘉全竞逐是最有可能的发展。不过，英系人士说，败选后未就党魁人选进行讨论，有志总统大位者推派代理人竞逐党魁通常是比较自然的发展，但这个人选必须成为桶箍、有能力率领全党跨派系合作，才能在2024大选取胜。