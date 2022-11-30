多家中国官媒发文呼吁防疫要柔性有温度

中国官媒《人民日报》、新华社、《光明日报》等星期三（11月30日）发表评论文章，强调刚性防疫需要“柔”，应当精准规范有温度。

新华社在题为《刚性防疫需要这样的“柔”》一文中以北京市西城区的一所学校班主任分工每天给每个孩子打电话，引导孩子保持乐观心态为例指出，疫情给民众生活带来诸多不便，防控工作更要精准、精细、精心。要服务保障群众日常生活及看病就医的个性化需求；要用心用情做好服务工作，主动作为、多走一步，让疫情防控工作有力度、有速度，也有温度。

文章强调，越是非常时期，越要把老百姓的冷暖记在心上，将“刚性”的疫情防控工作与“柔性”的民生服务工作更好地结合起来。既服务好影响群众生命安全的“急迫事”，也关照好疏解焦虑情绪的“暖心事”，耐心细致周到做好群众服务工作，让民生保障温度驱散疫情阴霾。

《光明日报》的评论文章说，疫情防控必须科学精准。必须深刻意识到只有遵循规律、科学研判、精准施策，才能不断提升疫情防控成效，在各种复杂情况下得出“最优解”。

文章指出，一方面，要进一步发挥科技支撑作用，运用大数据、云计算等先进技术，增强对突发疫情及次生问题的信息汇集、监督预警与指挥调度能力，通过各应急平台数据库间的互联互通、系统对接、资源共享，实现涉疫人员信息的快速采集报送；另一方面，要全面加强应对重大风险的基础能力建设，通过优化应急响应程序、建设管理指导专家库、构建医学救援网络等，增强应急防控所需的组织动员力、统筹协调力、贯彻执行力，实现流调、转运、核酸检测的高效协作，抢占疫情防控先机。

文章还说，疫情防控更应彰显温度。疫情防控不仅要做好防控工作本身，还要全力做好人民群众生产生活服务保障。在基础设施方面，应做好规划、严格检查，尽量克服疫情不利影响，保障水电气热运等“生命线”安全有序运行；在群众工作方面，要细致周到、排忧解难，对涉疫诉求接诉即办，保障看病就医等基本民生服务；在生活保障方面，须优化措施、落细落实，严格把控单元小区、商场超市等场所的涉疫处置工作，为民众排除隐患、提供方便；在防疫信息方面，当加强解读、回应关切，让民众打心底理解、支持、配合疫情防控工作。

《人民日报》评论文章说，疫情防控没有旁观者，也没有局外人。坚决打赢常态化疫情防控攻坚战，既要筑牢科学精准、切实有效的疫情防控屏障，也要铸就齐心协力、众志成城的强大精神防线。要充分认识抗疫斗争的复杂性、艰巨性、反复性，提高科学精准防控本领，在隔离转运、核酸检测、人员流动、医疗服务、疫苗接种、服务保障企业和校园等疫情防控、滞留人员疏解等方面采取更为精准的举措。要适应病毒快速传播特点，坚决克服麻痹松懈心理、等待观望心态，坚持第九版防控方案，落实二十条优化措施，坚持问题导向和系统观念，做好重点人群疫苗接种等工作。还要看到，多一些小心谨慎、多一分理解配合，疫情防控就少一点风险、少一点压力。疫情面前，每个人都要增强责任意识、自我防护意识，自觉承担防控责任和义务，做自己健康的第一责任人。

