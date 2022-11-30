法国外贸银行预计香港房价将从高点下跌25%

法国外贸银行认为，在借贷成本上升、经济衰退和人口外流的综合影响下，香港房价的跌幅明年将加深。

据彭博社报道，法国外贸银行分析师埃雷罗（Alicia Herrero）等人在周三（11月30日）的报告中写道，预计2023年住宅价格将下跌12%，2024年下跌2%，从2021年末高点的跌幅达到25%。

分析师对香港住宅市场的前景越来越悲观。香港楼市是全球低利率环境的最大受益者之一。高盛集团上月在一份报告中预计，香港房价将较去年水平下跌30%。

由于联系汇率制度，香港一个月借贷成本已升至2008年以来的最高水平。与此同时，香港经济却在萎缩。法国外贸银行认为，到今年年底，香港本地生产总值（GDP）将比疫情前水平低3%，而亚洲其他地区平均增长6%。

潜在买家数量减少以及香港作为金融中心的吸引力下降，加剧了抛售压力。随着民众逃离疫情防控以及北京的掌控力加强，在截至6月份的12个月里，香港人口创下至少六十年来的最大降幅。

法国外贸银行分析师们认为：“入境移民大幅减少以及出境移居浪潮更是火上浇油，多年的疫情导致香港的竞争力下降，再加上中美紧张局势下投资者寻求投资多元化，也影响了香港的吸引力。”

情况也有可能会更为乐观。法国外贸银行的分析师们说，房地产价格下跌可能会促使政府采取下调印花税等支持性措施，这可能会增强投资者的信心。与中国大陆通关速度快于预期也将提振市场。

这些分析师们说：“虽然没有明确的迹象表明周期性的不利因素正在消退，但防疫限制和高利率等因素应该会减弱。”