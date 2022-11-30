中共浙江省委宣传部：人民至上不是防疫至上

中国多地相继发生民众抗议防疫措施的活动后，中共浙江省委宣传部发文，强调冠病疫情防控是为了防住病毒，不是为了防住人，“从来只有‘人民至上’，没有所谓的‘防疫至上’”。

中共浙江省委宣传部官方微信号“浙江宣传”星期二（11月29日）下午，发表这篇题为《“人民至上”不是“防疫至上”》的长文。

文章首先写道，随着疫情防控时间拉长，不少人的心理承受和忍耐程度倍受考验，甚至正一点一点在流失；加上近来有的地方借防疫之名“层层加码”，滥用权力、为难群众，导致防疫变了形、走了样。

“有的表面上不说封控实则就是在封控，漠视群众利益和民生诉求，随意打断正常生产生活秩序，更有甚者置群众的生命安全于不顾，坏了党和政府的形象，伤了群众的心。甚至还有些人，借机发疫情财。相比疫情，这些现象刺痛人心。随之而来的无奈、厌倦甚至愤怒，都是可以理解的。”

文章接着强调，疫情防控是为了防住病毒，不是为了防住人；从来只有“人民至上”，没有所谓的“防疫至上”，不管采取什么样的防控措施，都应该是为了让社会能够早日回归正常，让生活尽快回到正轨。“所有的选项，都是我们通往这个目标的‘桥’和‘船’，而不是简单地把人防住，不计成本盲动蛮干。”

文章也批评西方国家的防疫政策，并说西方国家今天的一切如常，实际上是建立在一个个鲜活生命逝去和一个个家庭破碎的基础之上。文章引用最新数据显示，欧洲冠病死亡人数已经突破200万，美国则近108万，是全球因冠病死亡人数最多的国家。

“光羡慕西方国家的自在与狂欢，却忽视了他们付出的惨痛代价，是选择性遗忘；脱离中国国情和发展实际，谈疫情的‘控’与‘放’，都是空想性命题。”

文章也形容，如果把疫情比作一条波涛汹涌的河流，为了抵达对岸，有的国家选择赤膊下水、优胜劣汰，默许一些人成为牺牲品；而中国选择同舟共济、共渡难关，尽可能用一艘大船让所有人获得求生机会。

文章说，当大船正艰难而逐渐靠向对岸驶去时，如果盲目羡慕那些已经登陆上岸的游泳过河者，不再齐心协力划船而选择冒然跳船，之前许多付出就有可能功亏一篑。

不过，文章也点出了中国在防疫方面的不足，提到政策把握没有“一盘棋”。中央定下来的“动态清零”总方针、优化防控二十条措施，一些地方有不同解读，极大降低了中央政策的权威性。

文章指出：“疫情防控在有的人眼里，只是管住自家‘小池塘’，而不是共同管好流动的‘大河’。所以，才会搞出‘流动性管理’，‘我负责流动，你负责管理’，后果必然是‘一地生病，多地吃药’。”

文章最后说，疫情发展到现在，防控早已不是开“盲盒”。任何一次调整，其实都是政策的迭代、防控的优化，是离成功更近了一步，不是自我放弃、自我否定，不应循规蹈矩、自我设限。

“对我们来说，疫情防控就像开一艘大船，减速失速不行，急速转弯也不行......建造疫情防控这艘‘大船’，最终是要载着14亿多人顺利到达对岸。船到湍流处，更需心劲齐。要相信，我们不会一直漂流下去，只要团结一致、步调平稳、节奏不乱，一定能在不远的将来平安下船。”

这篇4500字的文章的阅读次数和点赞次数，截止星期三（30日）下午3时都已超过10万次。

有网民在文章的留言栏目说：“我不反对动态清零，我反感的是动态清零带来的层层加码。防疫重要，在这种形势下如何让老百姓正常生活更重要。”也有网民称赞文章写得好，认为“这才是官媒应该有的样子”。

新疆乌鲁木齐天山市一处社区上星期四（24日）晚发生大火，疑似因封控政策延误救援，官方统计最终造成10人死亡、九人受伤。

在此之后，中国各地民众发起集会追悼乌鲁木齐逝者，并在南京、上海、北京、武汉、成都、广州等地演变成反封控示威。