缅军采购中国制军机因技术问题 四年来未能参战

缅甸空军称，中国和巴基斯坦联合制造的JF-17战斗机存在飞机结构瑕疵、雷达精准度不足、缅军专业人员匮乏等问题，缅军自2018年采购以来，一直未能投入战争使用中。

据缅甸媒体《伊洛瓦底》（The Irrawaddy）报道，监测缅甸空军能力的分析师和前缅甸空军飞行员透露，缅甸空军新采购的JF-17战斗机（也称“枭龙战斗机”）本应能执行拦截、对地攻击和轰炸任务，但在结构裂缝等多种技术问题下，JF-17难以执行这些战地任务，而且缅甸军方缺乏能够解决上述问题的专业人员。

分析师称，用于战机航空电子设备的中国制雷达精准度不足，同时也存在维护问题，甚至没有有效的超视距（BVR）导弹或空中拦截雷达，导致战机空对空导弹的射程缩小。

一名前缅甸空军飞行员称，在驾驶JF-17若遭遇强大重力，机身很容易损坏，尤其是在翼尖和武器挂载点。同时由于缅甸军政府在去年领导政变、美欧等西方国家对缅甸军政府实施武器制裁后，缅甸空军就难以获得所需的维修备件。贸易禁令也使缅甸军政府无法直接为JF-17战机购买导弹。

另外，由于JF-17武器控制系统设计过于复杂，尽管巴基斯坦空军已经派出武器系统官员赴缅甸为缅军进行培训，缅甸飞行员仍无法自行飞行。

受到上述原因钳制，JF-17虽投入缅甸空军服役四年，仍未参加过实际战斗。缅甸空军目前仍依赖俄罗斯制造的MiG-29战机、Yak-130轻型战机。

JF-17“枭龙”战斗机是中国成都飞机工业集团与巴基斯坦航空综合企业合作研制的轻型多用途战机，缅甸2016年从中国采购16架JF-17战斗机，首批六架已在2018年交付给缅甸空军。除了缅甸，中国、巴基斯塔、尼日利亚也在使用JF-17战斗机。