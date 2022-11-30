邓炳强指港纪念乌鲁木齐事件是颜色革命雏形 吁年轻人勿被煽动

香港保安局局长邓炳强星期三（11月30日）说，当局发现近日有人以纪念乌鲁木齐事件为名义，作试图煽动针对中央的活动，有人刻意用社会事件，煽动、分化组织民众上街，有关活动为再次颜色革命的雏形，一定要在事情发生前防患于未然。至于举白纸会否触犯《国安法》，他表示要视乎整个情况。

根据《星岛日报》报道，邓炳强在立法会见媒体时说，过去几日当局发现大专院校内，有人以纪念乌鲁木齐事件作名义，试图煽动针对中央的活动，使用的都是统一步伐，“一些在2019年黑暴出现过的积极分子有参与其中”，有高度组织性，网上有人号召活动，在反华为主的社交平台策动活动，此存在国安风险，“有人死心不息，想危害国家安全”。

邓炳强说，有关活动为再次颜色革命的雏形，有人刻意用社会事件，煽动、分化组织民众上街，并以大专院校作基地，用相同的道具，他们下一步会做的是，制作抗争手册、主题曲、大量的假新闻、假消息，抹黑中央、港府及执法人员，然后占领街头，再次蹂躏大学校园，出现大型暴动。

他说，社会刚从疫情复常，没有可能任由危害香港及国家的事件继续伤害香港及国家，目前情况很严重，希望大家有维护国家安全的责任；他呼吁年轻人不要被煽动，应谴责一切破坏社会安宁的行为，他说“煽动你们的人可能不在香港，享受出卖香港及国家的政治红利，而你们就要面对拘捕及判刑的风险。”

他还强调，执法部门必定严正执法；大专院校的管理层有责任防止校园再次沦为“黑暴基地”。

被问到是否定性相关活动为危害国家政权的行为，政府会否作拘捕行动，转载相关消息或新闻会否构成煽动，邓炳强说，目前出现不稳定征兆，发现有人以此事件作为借口，进一步危害国家安全，不能让事情发生才作行动，一定要在事情发生前防患于未然。至于举白纸会否触犯国安法，他称要视乎整个情况，有人以白纸的形式刻意淡化事情，但事件及行为是刻意颠覆国家政权。