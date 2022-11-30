英媒：北约9月首次就台湾问题举行专题辩论

知情人士透露，北约成员国今年9月就台湾问题首次举行了一场专题辩论会，来鼓励北约成员国更密切地关注中国大陆对台湾日益增长的威胁。

据英国《金融时报》报道，几名知情人士透露，此次闭门会谈是由北约政治决策机构北大西洋理事会举办。虽然北约成员国曾在北大西洋理事会会议上讨论过台湾问题，但9月举行的这场会议是第一次就台湾问题进行专题辩论。

其中一名知情人士称，北约成员国的代表们讨论了有关台湾威胁的最新情报，以及台海冲突将对北约成员国带来的影响。

这名人士还补充，当时会议并没有讨论到北约成员国在台海爆发军事冲突时能发挥的作用，但讨论了它可能对欧洲-大西洋安全造成的各种冲击以及对北约带来的更广泛影响。

会议还谈及北约应如何让北京意识到任何军事行动的潜在后果。在俄罗斯入侵乌克兰后，西方对莫斯科的警告是否足够严厉的问题，也让这场辩论变得更加重要。

这次的专题辩论是在北约发布战略的三个月后进行的，该战略首次将北京描述为对北约的威胁。

前北约最高盟军指挥官、退休美国海军上将斯塔夫里迪斯（James Stavridis）说，值得注意的是，这是北约首次就台湾的地位、民主政府及其在全球晶片制造中的关键作用进行讨论。

不过，一名熟悉美国与北约之间关于台湾问题讨论的消息人士称，重要的是不要高估北约在台海冲突中的作用。台海冲突对北约最重要的影响是，如果美国不得不将一些军事资产重新部署到印太平洋地区，那么欧洲军队可能需要在北大西洋地区补充美国的军事资源，“北约不太可能直接介入台湾危机或战争”。