高雄市长陈其迈出任民进党代理主席

台湾高雄市长陈其迈出任民进党代理主席，接替上周六（11月26日）在九合一地方选举惨败，引咎辞去主席的总统蔡英文。同时，民进党还将成立“2022大选检讨小组”。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，民进党中常委许淑华一开会即建议推举陈其迈为代理主席，现场中常委全员鼓掌通过。陈其迈称，为了让党务、选务推动顺利，全党要大团结，关关难过关关过。

陈其迈说，面对紧接而来的嘉义市长选举，民进党下周将到嘉义市举行行动中常会，立法院民进党团也会甲级动员、万箭齐发，希望所有公职人员全力助选，并由中常委、县市长街头宣讲，以副秘书长林飞帆为窗口，全党团结一致、全力辅选就是最好的方式。

此外，中常会也推举桃园市长郑文灿担任败选检讨小组召集人，陈其迈特别请郑文灿要到地方走一趟，面对地方、面对选民，了解败选原因。有关正式党主席补选，后续时程下周中常会才会提出，预计明年1月中就会有结果；也有其他中常委建议找地方党部主委来党中央开会，陈其迈也特别请郑文灿办理。

陈其迈说，回想到2018年高雄市长落选仍非常痛苦，至今刻骨铭心，当时第一站检讨高雄被骂到臭头，但还是要好好检讨、接受人民指正，要谦卑面对、回应民众需求，把党顾好对大家都好。