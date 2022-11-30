美国在台协会处长：“拜习会”是美中关系走缓定心丸

美国在台协会（AIT）处长孙晓雅（Sandra Oudkirk）星期二（11月29日）召开记者会说，“拜习会”已让各界对美中关系的走缓吃下定心丸，而除了两国领袖的会晤以外，美中其他层级的官员也将安排会面，显示“避战”是各国的共同责任。

据美国之音报道，孙晓雅在就任以来的第二场记者会上被问及“拜习会”是否为美国众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）访台所引发的台海紧张局势带来降温效果？她说，在巴厘岛举行的美中领袖会议成果丰硕。

孙晓雅说：“作为一个超过三十年经历的外交官，我可以说，面对面会谈是非常重要的。非常高兴看到‘拜习会’能够举行，我也希望透过这样的会议，让全球观察人士对美中关系的走势感到放心一点，因为美中已经举行过一个坦诚、开放且有建设性的对谈。”

“拜习会”后，美国国务院证实，拜登政府将派国务卿布林肯出访问中国大陆，时间暂定明年初，目前双方正积极安排行程。

孙晓雅说，除美中两国领袖外，其他层级官员的会面也将陆续登场，例如，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）才刚见过中国国防部长魏凤和。

而台湾的九合一地方选举才刚落幕，对于民进党的惨败和国民党的大胜，孙晓雅也在记者会上分享了她的看法。她说，AIT认知到，此次选举中，地方议题扮演着重大角色。因此，未来AIT将持续与全台县市首长保持合作。

至于国民党的“避战”主张，孙晓雅说：“避免战争是所有政策制定者、利害相关者与外交官员共同责任，战争造成惨绝人寰的悲剧，就像我们看到正在发生的乌克兰战事一样，所有人都应该竭尽全力以避免战争发生。”

孙晓雅还说，虽然避战是各国的共同责任，但唯有具备足够的自我防卫能力，才能有效吓阻与真正避免战争爆发。因此，美国认真看待其在《台湾关系法》下的责任，并与不分党派的台湾民选代表合作，草拟相关军售计划。

孙晓雅强调，美国深信维持现状是印太区域繁荣和平的基础，对台湾、中国大陆或印太区域的未来发展都至关重要，印太区域在全球贸易中扮演重要角色，维持现状对各方都有好处。