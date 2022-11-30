国民党苗栗县长选举失利 前县长刘政鸿辞县党部主委

国民党提名的谢福弘上星期六（11月26日）在苗栗县长选举中落败，前苗栗县长刘政鸿星期三宣布辞去国民党县党部主委职务，为败选负责。

据台湾《联合报》报道，无党籍候选人锺东锦在县长选举中拿下12万4603张票，赢下民进党候选人徐定祯、国民党的谢福弘和时代力量的宋国鼎。

锺东锦因违纪参选，遭国民党开除党籍，今年7月17日被卸任主委，刘政鸿临时被委任主委，也是谢福弘选县长的主要操盘手。

刘政鸿星期三受访时，证实11月26日晚上8时就已口头向国民党秘书长黄健庭请辞，后续党中央要如何处理，他并没有过问。刘政鸿称，他要为败战负责、没有眷恋，也留给党部九名党工三个月的薪水，党中央有缓冲期间，可以处理后续接任主委等问题。

一名苗栗政坛人士分析，谢福弘惨输是非战之罪，大环境讨厌民进党是最大党，谢福弘起步较慢，且知名度不够，锺东锦备战两年，四大公投开了百场说明会，也立下战功，弃保效应大爆发，因此谢福弘支持度，无法忠实反映在得票数。

此外，锺东锦胜选后，念兹在兹仍是“忠贞蓝营大兵”，认为国民党跳过地方党部及初选提名谢福弘，程序有疑义，还在打确定党籍诉讼，加上县长徐耀昌、立委陈超明等人，仍保有国民党籍，将来新任主委影响2024年立委选举提名，各方势力还有一番较劲。