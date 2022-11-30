习近平任江泽民治丧委员会主任委员 天安门等多处下半旗志哀

根据新华社星期三（11月30日）报道，中共前总书记江泽民逝世，享年96岁。江泽民治丧委员会名单公布，中共总书记习近平任主任委员。

江泽民治丧委员会同天发布公告，即日起到江泽民追悼大会举行之日止，北京天安门、新华门、人民大会堂、外交部和香港中联办、澳门中联办、中国驻外使领馆下半旗志哀。

公告说，这期间，香港中联办、澳门中联办、中国驻外使领馆设灵堂，接待港澳地区和驻在国吊唁。

公告还说，按照中国惯例，不邀请外国政府、政党和友好人士派代表团或代表赴华参加悼念活动。

江泽民治丧委员会详细名单如下：



主任委员：习近平

委员：李克强、栗战书、汪洋、李强、赵乐际、王沪宁、韩正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、马兴瑞、王晨、王毅、尹力、石泰峰、刘鹤、刘国中、许其亮、孙春兰（女）、李干杰、李书磊、李鸿忠、杨晓渡、何卫东、何立峰、张又侠、张国清、陈文清、陈吉宁、陈敏尔、胡春华、袁家军、黄坤明、胡锦涛、朱镕基、李瑞环、吴邦国、温家宝、贾庆林、张德江、俞正声、宋平、李岚清、曾庆红、吴官正、李长春、罗干、贺国强、刘云山、张高丽、刘金国、王小洪、曹建明、张春贤、沈跃跃（女）、吉炳轩、艾力更·依明巴海、万鄂湘、陈竺、王东明、白玛赤林、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、武维华、魏凤和、王勇、肖捷、赵克志、周强、张军、张庆黎、刘奇葆、帕巴拉·格列朗杰、董建华、万钢、何厚铧、卢展工、王正伟、马飚、陈晓光、梁振英、夏宝龙、杨传堂、李斌（女）、巴特尔、汪永清、苏辉（女）、郑建邦、辜胜阻、刘新成、何维、邵鸿、高云龙、田纪云、迟浩田、王乐泉、王兆国、回良玉、刘淇、吴仪（女）、曹刚川、曾培炎、王刚、刘延东（女）、李源潮、马凯、李建国、范长龙、孟建柱、郭金龙、杨洁篪、陈希、陈全国、郭声琨、王汉斌、何勇、杜青林、赵洪祝、尤权、王丙乾、邹家华、彭珮云（女）、周光召、李铁映、许嘉璐、蒋正华、顾秀莲（女）、热地、盛华仁、路甬祥、乌云其木格（女）、华建敏、陈至立（女）、周铁农、司马义·铁力瓦尔地、蒋树声、桑国卫、王胜俊、陈昌智、严隽琪（女）、张平、向巴平措、张宝文、唐家璇、梁光烈、戴秉国、常万全、韩杼滨、贾春旺、任建新、宋健、胡启立、王忠禹、李贵鲜、张克辉、郝建秀（女）、徐匡迪、张怀西、李蒙、廖晖、白立忱、陈奎元、阿不来提·阿不都热西提、李兆焯、黄孟复、张梅颖（女）、张榕明（女）、钱运录、孙家正、李金华、郑万通、邓朴方、厉无畏、陈宗兴、王志珍（女）、韩启德、林文漪（女）、罗富和、李海峰（女）、陈元、周小川、王家瑞、齐续春、马培华、刘晓峰、王钦敏、李尚福、刘振立、苗华、张升民、李作成、傅全有、于永波、王克、陈炳德、李继耐、廖锡龙、乔清晨、靖志远、赵克石、吴胜利、马晓天

（以下按姓氏笔画排序）

丁向群（女）、丁兴农、丁学东、于文明、于立军、于吉红（女）、于会文、于旭波、才让太、万敏、万立骏、马汉成、马永生、马建华、马须伦、马哲文、马晓伟、马崇贤、王可、王宁、王成、王江、王军、王凯（河南）、王凯（解放军）、王健、王浩、王强、王鹏、王曦、王广华、王仁华、王文全、王文涛、王予波、王正谱、王东海、王立岩、王永红、王伟中、王旭东、王抗平、王志刚、王志军、王秀斌、王君正、王忠林、王受文、王建武、王春宁、王思东、王庭凯、王贺胜、王莉霞（女）、王晓云（女）、王晓晖、王祥明、王祥喜、王清宪、王蒙徽、王新伟、王嘉毅、王慧敏、韦韬、巨乾生、毛伟明、毛超峰、方永祥、方红卫、尹弘、邓力平、邓亦武、邓修明、艾尔肯·吐尼亚孜、石玉钢、石正露、卢红（女）、卢东亮、叶建春、申长雨、田国立、由喜贵、史耀斌、付文化、付刚峰、白吕、白涛、丛亮、包钢、冯飞、邢善萍（女）、吉林、曲青山、曲莹璞、吕军、朱天舒、朱文祥、朱永新、朱芝松、朱国贤、朱鹤新、任振鹤、任鸿斌、任德奇、庄国泰、庄荣文、刘宁、刘伟（全国社保基金）、刘伟（吉林）、刘昆、刘珺、刘捷、刘强、刘小明、刘石泉、刘发庆、刘仲华、刘连舸、刘青松、刘国跃、刘明忠、刘学新、刘建超、刘思扬、刘俊臣、刘洪建、刘结一、刘振芳、刘桂平、刘烈宏、刘爱力、刘海星、刘焕鑫、刘敬桢、齐玉、关志鸥、江毅、江金权、汤广福、汤耀卿、安伟、许勤、许甘露、许昆林、许学强、许宪平、农生文、孙斌、孙向东、孙金龙、孙金明、孙绍骋、孙梅君（女）、孙新阳、阴和俊、纪斌、严金海、杜占元、杜江峰、李屹、李伟、李利、李斌、李谠、李群、李小鹏、李小新（女）、李凡荣、李云泽、李凤彪、李文堂、李文章、李玉超、李术才、李石松、李乐成、李兆宗、李红军、李邑飞、李贤玉（女）、李国英、李明俊、李明清、李金发、李建榕（女）、李荣灿、李炳军、李桥铭、李晓红、李钺锋、李家超、李鹏翼、李殿勋、李静海、李儒新、杨杰、杨诚、杨斌、杨震、杨发森、杨志亮、杨学军、杨振武、杨晋柏、连茂君、肖川、肖培、时光辉、吴浩、吴清、吴强、吴孔明、吴汉圣、吴亚男、吴政隆、吴俊宝、吴胜华、吴晓军、吴朝晖、吴富林、吴燕生、邱勇、何平（中国记协）、何平（解放军）、何宏军、何雅玲（女）、余剑锋、余艳红（女）、谷澍、邹磊、邹加怡（女）、应勇、辛保安、闵宜仁、汪东进、汪海江、沈莹（女）、沈丹阳、沈方吾、沈春耀、沈晓明、怀进鹏、宋志勇、宋鱼水（女）、宋曙光、张工、张伟、张林、张政、张晶、张凤中、张文兵、张玉卓、张冬辰、张庆伟、张安顺、张红兵、张克俭、张宏森、张雨浦、张国华、张忠阳、张金良、张建民、张春林、张荣桥、张桃林、张晓仑、张海迪（女）、张婴元（女）、张超超、张智刚、张福海、张碧涌、陆昊、陆国强、陆治原、陈刚、陈旭（女）、陈杰、陈寅、陈雍、陈一新、陈小江、陈四清、陈永奇、陈宏敏、陈建文、陈瑞峰、陈肇雄、陈德荣、努尔兰·阿不都满金、林武、林向阳、林克庆、林松添、林毅夫、杭义洪、易纲、易会满、易炼红、罗文、罗强、罗熹、罗东川、罗照辉、竺延风、金东寒、金壮龙、金湘军、周乃翔、周长奎、周志鑫、周建国、周祖翼、郑和、郑庆东、郑学选、郑栅洁、郑雁雄、郑新聪、孟凡利、孟振平、孟祥锋、赵龙、赵东、赵刚、赵欢、赵一德、赵冲久、赵晓哲、郝鹏、胡中明、胡文容、胡玉亭、胡昌升、胡和平、胡静林、胡衡华、柯瑞文、钟绍军、信长星、侯凯、侯建国、俞庆江、俞建华、俞培根、施小琳（女）、施金通、姜辉、姜国平、姜信治、洪庆、祖力亚提·司马义（女）、祖雷鸣、费东斌、费高云、姚林、贺荣（女）、贺一诚、贺东风、贺军科、骆惠宁、秦刚、秦树桐、袁洁、袁古洁（女）、袁华智、夏伟东、夏林茂、钱文挥、钱智民、铁凝（女）、倪虹、倪岳峰、徐辉、徐麟、徐乐江、徐西盛、徐忠波、徐起零、徐留平、徐德清、殷勇、翁祖亮、凌焕新、高雨、高翔、高大光、高志丹、高润霖、郭芳（女）、郭元强、郭宁宁（女）、郭永红（女）、郭竹学、郭树清、郭普校、唐一军、唐仁健、唐登杰、诸葛宇杰、黄如（女）、黄铭、黄强、黄玉治、黄旭聪、黄守宏、黄志坚、黄志强、黄建发、黄晓薇（女）、黄润秋、黄路生、曹志安、曹建国、曹淑敏（女）、龚正、龚旗煌、常进、常丁求、崔玉忠、崔永辉、庹震、康义、章建华、梁言顺、梁惠玲（女）、谌贻琴（女）、彭纯、彭佳学、葛巧红（女）、董军、董卫民、蒋旭光、蒋作君、韩俊、韩文秀、韩立平、韩立明（女）、韩国启、覃伟中、景建峰、景俊海、喻红秋（女）、程丽华（女）、傅华、傅奎、傅爱国、焦红（女）、童建明、普布顿珠、曾毅、曾益新、曾赞荣、温刚、温枢刚、谢春涛、蓝晓、蓝天立、蓝佛安、楼阳生、雷凡培、雷鸣山、虞爱华、慎海雄、窦贤康、蔡允革、蔡丽新（女）、蔡希良、蔡剑江、裴金佳、嘎玛泽登、廖林、谭成旭、谭瑞松、缪建民、黎湘、潘岳、潘功胜、穆虹、戴厚良、魏文徽