港劳福局：冠病疫情是港人才流失主因

香港劳福局局长孙玉菡称，冠病疫情是过去两年香港流失劳动人口的主因。

据香港《星岛日报》报道，新民党立法会议员容海恩在立法会大会上，就香港劳动人口流失的问题提出质询，她引述《施政报告》指，香港过去两年劳动人口流失约14万人，并追问这些流失的劳动人口详情，以及香港政府如何填补相应职位空缺。

香港劳福局局长孙玉菡回应称，在2020年第二季至2022年第二季期间，有大约14万劳动人口流失，当中25至39岁的组别流失量最高，涉及约7万8000人；以职业组别分类则以“辅助专业人员”占最多，有大约7万1000人。而港府并无就离港人士进行追踪调查，因此无法掌握他们离港前的收入及离港原因。

孙玉菡解释，香港劳动人口在过去两年下跌的其中一项重要原因是环球疫情影响下，移入人口大幅减少。他预料随着香港疫情受控，入境检疫措施放宽，移入人口数字回升，未来劳动人口紧张的情况应可得到舒缓。

他还说，《施政报告》提出一系列招揽人才的措施，包括“高端人才通行证计划”；放宽“一般就业政策”、“输入大陆人才计划”，以及取消“优秀人才入境计划”两年的年度配额等措施，政府目标在2023至2025年，每年吸纳至少3万5000名留港至少12个月的人才，相信这将很大程度可以舒缓香港人力短缺的情况。