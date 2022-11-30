国民党九合一大胜 朱立伦：没有一分钟高兴

在这次九合一选举大胜的国民党主席朱立伦星期三（11月30日）称，国民党没有一丝一毫的自满，他也从来没有一分钟的高兴，因为国民党今后要面对的挑战仍多，未来也会继续秉持走对的路。

据台湾《自由时报》报道，朱立伦星期三主持中常会时说，面对未来的挑战，提名对的人，全党团结一致，抱持无私无我精神，才能赢得后续的选举。

他说，美国AIT处长孙晓雅星期二的记者会已经说得很清楚，避战是未来非常重要的事情，国民党积极备战，但也全力避战，一方面支持强化防卫，但也主张沟通对话，透过稳定强大的防卫能力与对话交流避战，这是他与美方多次沟通所强调的立场，国民党的路线很清楚，就是“捍卫中华民国与民主自由，也要维护区域和平，不希望战争伤害下一代，国民党一定是稳定、和平的力量”。他呼吁全台湾人民肯定国民党走对的路。

朱立伦表示，非常感谢台湾人民这次选举共同站出来挺公理、挺正义、挺善良，这是一次台湾民主的胜利，也是所有非绿阵营的胜利。作为在野党，他呼吁民进党谦卑反省、面对民意，国民党也会不断反省、改进，对于目前仍有争议的屏东县长选举结果，对于屏东县计票疑云，包括票数与开票过程有何弊端，国民党将全力协助支持该党屏东县长候选人苏清泉获得真相，对于12月18日嘉义市长选举投票，以及台北市、南投县立委补选，国民党仍会秉持走对的路、提对的人、全党团结。