世茂集团拟发行非公开股票融资保交楼还债

中国证监会刚宣布支持房企再融资的“第三支箭”新措施后，中国房企世茂股份和福星股份宣布将发行非公开股票，筹募资金来保交楼和还债。

据21世纪经济网报道，福星股份、世茂股份两家上市公司星期二（11月29日）发布公告，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于公司房地产项目开发。世茂股份将使用募集资金去偿还部分公开市场债务本息，以及补充流动资金。

中国证监会星期一（28日）发文，提出决定在股权融资方面调整优化五项措施，并自即日起施行，包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用、积极发挥私募股权投资基金作用。

报道分析，房地产市场将解读证监会的新措施为支持房企再融资的“第三支箭”，以股权融资为主。

一名房企人士认为，证监会管层正在鼓励房企积极参与再融资。上述两家房地产企业也随着这消息立即发布再融资公告。不过，报道提到，世茂股份公告显示其发行股票事项尚处于初期筹划阶段，也尚存在不确定性。

对于这新措施，易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，房企再融资的资金用途是比较清晰的，主要以保交楼、偿债务、改善经营状况等为主，房企也对新措施积极响应，A股上市企业再融资也速度在加快。

他预计，近期会有更多房企加入这两家公司，发行非公开股票，筹募资金来保交楼和还债。

不过，由于发行股票事项尚属于前期筹划阶段，中间有不确定性，相关企业也已经给予投资者风险提示，房地产企业内也应理性看待房企再融资。