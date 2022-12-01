港特首李家超悼念江泽民：实现港澳回归贡献伟大

中共前总书记江泽民星期三（11月30日）离世，香港行政长官李家超悼念江泽民说，江泽民实现香港和澳门顺利回归，贡献伟大。

据香港《星岛日报》星期三报道，李家超说：“江泽民主席是公认享有崇高威望的卓越领导人，是中共第三代中央领导集体的核心，‘三个代表’重要思想的主要创立者。他开创国家全面改革开放新局面，实施依法治国基本方略，坚持‘和平统一、一国两制’的方针，实现香港、澳门顺利回归，贡献伟大。”

李家超强调：“我和香港特区政府将继续全力以赴全面准确贯彻落实‘一国两制’原则，确保香港长期繁荣稳定，为实现中华民族伟大复兴作出贡献。我谨代表香港特别行政区，向江泽民主席的家属致以深切慰问。”

香港政务司司长陈国基也对江泽民逝世表示深切哀悼，并谨向江泽民的家属致以深切慰问。他说，江泽民是德高望重的卓越领导人，领导国家推进中国特色社会主义伟大事业，并对于香港顺利回归中国展开“一国两制”开创性事业，贡献殊深。

陈国基续称，香港与中国血脉相连，自己将继续竭力确保“一国两制”在港实践行稳致远，推动香港更好融入国家发展大局，为中华民族伟大复兴作出新贡献。

香港医务卫生局局长卢宠茂也在社交平台贴文，表示惊悉江泽民逝世，对此沉痛哀悼。他说，江泽民是国家第三代中央领导层的核心，锐意推进国家经济、政治、文化和其他各方面的改革，为国家开创全面改革开放新局面，也见证香港回归中国的重要历史时刻，为香港顺利回归和实施“一国两制”作出重大贡献。