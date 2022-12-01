消息：沙特将在习近平访问期间主办双边峰会

知情人士透露，沙特阿拉伯计划于12月9日主办中国-阿拉伯峰会，中国国家主席习近平将在12月访问沙特期间出席该峰会。

据路透社报道，三名熟悉计划的阿拉伯地区外交官星期三（11月30日）透露，习近平定于12月7日沙特阿拉伯首都利雅得，并将在访问期间出席由沙特主办的中国-阿拉伯峰会。

这些外交官称，已经向中东和北非的领导人发出了参加中国-阿拉伯峰会的邀请。预计中国代表团将与海湾国家和其他阿拉伯国家签署几十项涉及能源、安全和投资的协议和谅解备忘录，但没有详细说明这些备忘录的详情。

沙特外交大臣阿德尔（Adel Al-Jubeir）本月告诉路透社，加强贸易关系和地区安全将是习近平此次访问的优先事项，预计这次访问还将包括中国-海湾峰会和更广泛的阿拉伯聚会。

一名阿拉伯国家的外交官透露，各国派出的代表级别取决于每个国家，但预计许多阿拉伯国家的领导人会出席，其他国家至少会派出他们的外交部长。

报道称，习近平此次出访的时间，正值华盛顿与北京和利雅得在人权和俄罗斯入侵乌克兰问题上的分歧而关系紧张，而且西方国家面临着来自中国日益激烈的经济竞争，西方国家的官员们称中国将其经济实力作为外交杠杆。过去几年来，海湾阿拉伯国家一直在加强与中国和俄罗斯的联系。