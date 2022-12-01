孙春兰：奥密克戎致病性减弱 中国防疫面临新任务

中国国务院副总理孙春兰说，随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，中国疫情防控面临新形势新任务。

据中新社报道，孙春兰星期四（11月30日）在中国国家卫生健康委员会召开座谈会，听取有关方面专家对优化完善防控措施的意见建议。

孙春兰说，疫情防控近三年来，中共中央、国务院始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，因时因势优化完善防控措施，先后印发九版防控方案，出台二十条优化措施，以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性有效应对了疫情形势的不确定性，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。

孙春兰说，随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，中国疫情防控面临新形势新任务。她说，要以人民为中心，防控工作稳中求进，防控政策持续优化，走小步不停步，不断完善诊断、检测、收治、隔离等措施，加强全人群特别是老年人免疫接种，加快治疗药物和医疗资源准备，落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求。

座谈会上，张伯礼、沈洪兵、王军志、梁万年、杜斌、冯子健、杨维中、董小平八位专家作了发言，孙春兰充分肯定专家在防控中的重要贡献，希望继续发挥专业优势，发扬科学精神，围绕关键问题深化研究，为做好疫情防控工作献计出力。